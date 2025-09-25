Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε δύο νέες συμφωνίες με την Κυπριακή Δημοκρατία, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της με τη χώρα. Οι συμφωνίες αφορούν την ενίσχυση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) με επιπλέον €5 εκατ., καθώς και νέα χρηματοδότηση ύψους €50 εκατ. για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ» 2021–2027.

Με τις επενδύσεις αυτές, η ΕΤΕπ στηρίζει την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την έρευνα και εκπαίδευση, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Η χρηματοδότηση προς το ΙΝΓΚ ανεβάζει τη συνολική στήριξη στα €31 εκατ. και θα συμβάλει στην ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων, στην ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων, στην αγορά προηγμένου ιατρικού εξοπλισμού και στην ενίσχυση της έρευνας & ανάπτυξης. Το Ινστιτούτο θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ως κέντρο αριστείας στην υγεία και την επιστημονική έρευνα.

Παράλληλα, η συμφωνία για το πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ» ενισχύει τη χρηματοδότηση έργων ύψους €1,5 δισ., που περιλαμβάνουν εκσυγχρονισμό σχολείων, ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, ενεργειακή και υδατική αναβάθμιση και δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ορόσημο στη διαχρονική συνεργασία με την ΕΤΕπ», υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» αναμένεται να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 5,9% και να δημιουργήσουν περίπου 8.500 νέες θέσεις εργασίας έως το 2029.

Για το ΙΝΓΚ, τόνισε ότι η επέκταση θα ενισχύσει σημαντικά τις ερευνητικές δυνατότητες της Κύπρου και τη θέση της στον τομέα Έρευνας & Καινοτομίας, με στρατηγική σημασία για την υγεία και την κοινωνία.

Ο Υπουργός εξέφρασε ευχαριστίες στον απερχόμενο Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, Κυριάκο Κακουρή, για τη συμβολή του στην ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση έργων που στηρίζουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Κυριάκος Κακουρής, τόνισε ότι οι νέες επενδύσεις θα συμβάλουν τόσο στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης όσο και στην προώθηση μιας πιο έξυπνης, πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ορόσημο για την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.