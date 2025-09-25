Δεν υπάρχει πρόθεση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να προχωρήσει σε ανάκληση ή τερματισμό του δανείου που παραχωρήθηκε στην Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) για το έργο στο Βασιλικό, διαβεβαίωσε ο Αντιπρόεδρος της Τράπεζας, Κυριάκος Κακουρής.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο περιθώριο της τελετής υπογραφής συμφωνιών με το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Κακουρής είπε ότι η ΕΤΕπ παρακολουθεί τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ΕΤΥΦΑ, ΔΕΦΑ και το Υπουργείο Ενέργειας. «Δεν υπάρχει καμία πρόθεση επί του παρόντος για να ζητήσει η ΕΤΕπ ανάκληση ή τερματισμό του δανείου. Αντίθετα, θέλει να υποστηρίξει την κυπριακή κυβέρνηση για την έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την οικονομία.

Οι δηλώσεις έγιναν με φόντο πληροφορίες ότι ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) ζητά επιστροφή 67 εκατ. ευρώ που δόθηκαν για το έργο, επικαλούμενος παράτυπη κατακύρωση του διαγωνισμού.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σημείωσε ότι το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την υπόθεση και θα εξετάσει όλες τις πτυχές για να τη χειριστεί «με τον πιο κατάλληλο τρόπο».

Χρηματοδότηση ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας

Αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI – Great Sea Interconnector), ο κ. Κακουρής διευκρίνισε ότι η ΕΤΕπ δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημο αίτημα για χρηματοδότηση.

Όπως είπε, η Τράπεζα έχει προσεγγιστεί κατ’ επανάληψη από τον Υπουργό, ενώ η Πρόεδρος της ΕΤΕπ είχε επαφές με τους Υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών Κύπρου και Ελλάδας. «Η ΕΤΕπ θα αξιολογήσει το έργο όταν εγκριθούν τα ενεργειακά σχέδια των δύο χωρών από την ΕΕ», σημείωσε.

ΚΥΠΕ