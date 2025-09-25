Η εκβάθυνση της Μαρίνας Λάρνακας προχωρά κανονικά και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2025, με προϋπολογισμό 900 χιλιάδων ευρώ, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το έργο κρίθηκε αναγκαίο μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την ΚΙΤΙΟΝ, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα σκάφη κατά την είσοδο και την έξοδο από τη Μαρίνα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση άμμου και φυκιών από τον βυθό, τα οποία μεταφέρονται σε θαλάσσιο χώρο που υπέδειξε το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Ο κ. Βαφεάδης σημείωσε ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της Μαρίνας. Παράλληλα, θα προχωρήσει η επιδιόρθωση της πλωτής πλατφόρμας – αποβάθρας και η αναβάθμιση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του φωτισμού.

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη ανάπτυξη της Μαρίνας και του Λιμανιού Λάρνακας, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει οι πρώτες επισκέψεις εμπειρογνωμόνων και διαβουλεύσεις με τοπικούς φορείς. Οι μελέτες τους αναμένεται να παρουσιαστούν τον Δεκέμβριο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και επικερδούς σχεδίου ανάπτυξης.

Απαντώντας σε ερώτηση για την απεργία των εκτελωνιστών, ο κ. Βαφεάδης διευκρίνισε ότι το ζήτημα αφορά το Τμήμα Τελωνείων και όχι το Υπουργείο Μεταφορών, τονίζοντας ωστόσο ότι τα κυπριακά λιμάνια πρέπει να λειτουργούν με απόλυτη αποτελεσματικότητα για να ενισχυθεί η θέση της χώρας στη ναυτιλία της Ανατολικής Μεσογείου.