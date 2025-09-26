Τη σταθερά ανοδική πορεία του τομέα του στοιχήματος αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο 2025 που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) ανήλθαν σε €320,9 εκατ., παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2024, αλλά καταγράφοντας αύξηση 20% σε σχέση με το 2023. Από αυτά, €87,7 εκατ. προήλθαν από Κλάση Α και €233,1 εκατ. από Κλάση Β.

Τα έσοδα Κλάσης Α σημείωσαν αύξηση 4% σε σχέση με το 2024 και 14% σε σχέση με το 2023, ενώ τα έσοδα Κλάσης Β μειώθηκαν οριακά κατά 2% σε σύγκριση με το 2024, αλλά ενισχύθηκαν 22% σε σχέση με το 2023.

Τα κέρδη παικτών διαμορφώθηκαν στα €279,4 εκατ., μειωμένα κατά 2% έναντι του 2024, αλλά αυξημένα κατά 19% σε σχέση με το 2023. Το μεγαλύτερο μέρος, ύψους €208,5 εκατ., αφορούσε παίκτες Κλάσης Β.

Οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α και Β έφτασαν συνολικά τα €41,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 15% έναντι του 2024. Αναλυτικά, οι αποδοχές Κλάσης Α έφτασαν τα €16,9 εκατ. (+11%) και οι αποδοχές Κλάσης Β τα €24,6 εκατ. (+17%).

Ο αριθμός των υποστατικών Κλάσης Α υποχώρησε κατά 4%, στα 453 παγκύπρια. Από αυτά, 162 βρίσκονται στη Λευκωσία, 127 στη Λεμεσό, 85 στη Λάρνακα, 51 στην Πάφο και 34 στην Αμμόχωστο. Οι εργαζόμενοι ανήλθαν σε 1.393, σημειώνοντας πτώση 5% έναντι του 2024, ενώ οι ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών μειώθηκαν κατά 38%.

Η Αρχή συνεχίζει την προσπάθεια περιορισμού της παράνομης στοιχηματικής δραστηριότητας, με 322 νέες ιστοσελίδες να προστίθενται στη λίστα φραγής το πρώτο τρίμηνο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 21.311.