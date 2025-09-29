Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνεδριάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο, σήμερα και αύριο, με τις εργασίες να φιλοξενούνται στη Λεμεσό. Στελέχη από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ και μετόχους της Τράπεζας συμμετέχουν στη συνάντηση, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της χώρας ως βασικού εταίρου, ενόψει και της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το κυρίως μέρος των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο Grand Resort Λεμεσού. Σήμερα, στις 16:00, τα μέλη του ΔΣ επισκέπτονται τον Βιολογικό Σταθμό Δυτικής Λεμεσού, έργο που έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ. Το βράδυ της Δευτέρας, θα παραστούν σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Την Τρίτη, τη συνεδρίαση θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο της ΕΤΕπ Νάντια Καλβίνιο.

Η ΕΤΕπ έχει επενδύσει πάνω από €1,5 δισ. στην Κύπρο την τελευταία πενταετία. Μόνο την περασμένη εβδομάδα υπεγράφησαν τρεις νέες συμφωνίες: