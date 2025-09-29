Στο δείπνο που παρέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών προς τιμήν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός χαιρέτισε τη συνεδρίαση του Ομίλου στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να συμβάλει στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Ο κ. Κεραυνός εξήρε την Πρόεδρο της ΕΤΕπ, Nadia Calvino, υπογραμμίζοντας την επιτυχή εφαρμογή του Στρατηγικού Οδικού Χάρτη της Τράπεζας, ενώ χαρακτήρισε τη διοργάνωση στη Λεμεσό «ισχυρό σύμβολο της δέσμευσης της ΕΤΕπ προς όλα τα κράτη μέλη».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη μακροχρόνια συνεργασία της Κύπρου με τον Όμιλο, σημειώνοντας ότι η ΕΤΕπ έχει επενδύσει πάνω από €5,7 δισ. στη χώρα, καθιστώντας την «μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ωφελούμενο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ». Αναφέρθηκε, επίσης, στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), που έχει κινητοποιήσει κεφάλαια για ΜΜΕ, καινοτομία και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Στην ομιλία του υπογράμμισε τη σταθερή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, με ρυθμό 3,2% το α’ εξάμηνο 2025, πλεόνασμα 2,4% του ΑΕΠ, ανεργία στο 4,3% και μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο 57%.

Ο κ. Κεραυνός στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της ΕΤΕπ σε έργα πράσινης μετάβασης, υποδομών και ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως το έργο ανακύκλωσης νερού στη Δυτική Λεμεσό. Επισήμανε ότι η Τράπεζα λειτουργεί ως «τράπεζα για το κλίμα της Ευρώπης», στηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση, την καινοτομία, την άμυνα και την κοινωνική συνοχή.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον απερχόμενο Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, Κυριάκο Κακούρη, εκφράζοντας «βαθιά εκτίμηση για τη στρατηγική του συμβολή και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας Κύπρου–ΕΤΕπ».

Ο Υπουργός κατέληξε ότι η Κύπρος προσβλέπει σε μια «ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική Ευρώπη» και σε περαιτέρω εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης με τον Όμιλο της ΕΤΕπ τα επόμενα χρόνια.