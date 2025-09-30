Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Κύπρος παραμένει «το τελευταίο διαιρεμένο κράτος μέλος της ΕΕ, υπό στρατιωτική κατοχή», αλλά ταυτόχρονα ένα «ασφαλές καταφύγιο και γέφυρα» ανάμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη. Επισήμανε ότι η ΕΤΕπ υπήρξε διαχρονικά αξιόπιστος εταίρος, στηρίζοντας την Κύπρο τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και σήμερα, σε φάση οικονομικής ανάπτυξης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, σημειώνοντας ότι το 2024 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,4%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, ενώ για το 2025 η πρόβλεψη είναι πέραν του 3%. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε υγιές πλεόνασμα και σε μείωση του δημόσιου χρέους.

Επισήμανε ότι η ΕΤΕπ έχει επενδύσει στην Κύπρο πάνω από 5,7 δισ. ευρώ, ποσό που αναλογικά υπερβαίνει κάθε άλλο κράτος μέλος, ενισχύοντας τόσο μεγάλες υποδομές όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις αυτές, είπε, είχαν άμεσο όφελος στη ζωή των πολιτών και στηρίζουν το κυβερνητικό όραμα για μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμό, λογοδοσία και διαφάνεια.

Όσον αφορά την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος τη χαρακτήρισε «μεγάλη ευθύνη και ευκαιρία», σημειώνοντας ότι η Λευκωσία θα κινηθεί ως «έντιμος διαμεσολαβητής» για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Κύρια προτεραιότητα, είπε, αποτελεί το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που θα καθορίσει τις στρατηγικές επιλογές της Ένωσης τα επόμενα χρόνια.