Σημαντική αύξηση στον αριθμό αιτήσεων για τουριστικές αναπτύξεις καταγράφεται τα τελευταία τρία χρόνια στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, αφού έχουν ήδη εγκριθεί/εκδοθεί 35 άδειες ανάπτυξης για την τριετία 2023-2025, αναφέρει ο ΕΟΑ σε ανακοίνωσή του.

Ο ΕΟΑ αναφέρει ότι «σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού, η τουριστική ανάπτυξη της Λάρνακας ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, αποτυπώνοντας το διαρκές ενδιαφέρον επενδυτών και επιχειρηματιών για την πόλη και την ευρύτερη επαρχία. Η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στα όρια της πόλης, αλλά εκτείνεται σε ολόκληρη την επαρχία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Λάρνακας ως αναδυόμενου τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού».

Προστίθεται πως «ενδεικτικά, μόνο για την τριετία 2023-2025 έχουν ήδη εγκριθεί/εκδοθεί 35 άδειες ανάπτυξης σε τουριστικές περιοχές, ενώ 20 επιπλέον αιτήσεις βρίσκονται υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν την αυξανόμενη οικοδομική δραστηριότητα, το έντονο ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις και τη διαρκή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας» αναφέρεται.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας «μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των αδειοδοτικών διαδικασιών και της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών, εργάζεται συστηματικά για να ανταποκριθεί στον αυξημένο όγκο αιτήσεων. Στόχος είναι η ταχύτερη και ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών και επενδυτών, η στήριξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της Λάρνακας ως προορισμού για τουρισμό και επιχειρηματικότητα» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ