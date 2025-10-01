Αν η επίσημη κυβερνητική θέση ως προς την ηλεκτρική διασύνδεση εκφράζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως είναι το λογικό και αναμενόμενο, τότε η Κύπρος παραμένει δεσμευμένη στην πραγματοποίησή της και είναι έτοιμη να πληρώσει την πρώτη και ακολούθως τη δεύτερη δόση των οφειλών της για τα έξοδα του φορέα υλοποίησης (ΑΔΜΗΕ) για το 2025 και 2026, νοουμένου ότι θα αρθούν τα προβλήματα που καθυστερούν τις θαλάσσιες έρευνες. Δηλαδή, οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Αν όμως αυτή είναι η θέση της Κυβέρνησης, τότε δεν ταυτίζεται με τη θέση του υπουργού Οικονομικών, ο οποίος με κάθε ευκαιρία αμφισβητεί την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και διαφωνεί με την εκταμίευση των πρώτων 25 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ, ακριβώς επειδή θεωρεί τη διασύνδεση ασύμφορη για την Κύπρο. Κάτι που ποτέ δεν ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Χθες, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε μεν ότι η καθυστέρηση επιβαρύνει και οικονομικά το έργο, αλλά ήταν σαφές ότι παρέπεμπε σε πιθανό αυξημένο κόστος, είτε λόγω αυξημένων τιμών των πρώτων υλών και των υπηρεσιών, είτε λόγω αποζημιώσεων στις εταιρείες που θα πραγματοποιήσουν τις έρευνες.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε χθες ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, γι’ αυτό και στον προϋπολογισμό του 2025 αλλά και του 2026 υπάρχει σχετική πρόνοια των 25 εκατομμυρίων ευρώ (σ.σ. για τον ΑΔΜΗΕ).

Σε δηλώσεις στα ΜΜΕ προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε όσον αφορά GSI πως “για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, βρέθηκα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έχουμε μια κοινή ανακοίνωση Τύπου. Όσο καθυστερεί η υλοποίηση δεν είναι κάτι θετικό. Είναι κάτι που επιβαρύνει και αγγίζει και άλλες πτυχές, συμπεριλαμβανόμενων και οικονομικών. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, για αυτό και στον προϋπολογισμό και του 2025 αλλά και του 2026 υπάρχει σχετική πρόνοια των 25 εκατομμυρίων».

Ερωτηθείς αν αυτό (η πληρωμή του ΑΔΜΗΕ) θα γίνει χωρίς προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι “προϋποθέσεις είναι να υλοποιηθούν κάποια δεδομένα. Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν κάποια πράγματα τα οποία όσο καθυστερούν επηρεάζουν και τη βιωσιμότητα του έργου, επηρεάζουν και άλλα δεδομένα”.