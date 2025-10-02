Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) παρουσίασε το νέο του έργο «Δανάη V» στην Κοκκινοτριμιθιά, το οποίο περιλαμβάνει δέκα κατοικίες τριών υπνοδωματίων με τιμές που ξεκινούν από €247.200 πλέον ΦΠΑ. Οι αιτήσεις για αγορά κατοικίας θα γίνονται δεκτές από 1η Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025.

Στέγη για οικογένειες με προσιτό κόστος

Από το 1980, ο ΚΟΑΓ εργάζεται για να προσφέρει ποιοτική και οικονομικά προσιτή κατοικία σε οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Στόχος του οργανισμού είναι να συνδυάζει λειτουργικότητα, ποιότητα και ασφάλεια κατασκευής, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.

Νέες κατοικίες στην Κοκκινοτριμιθιά

Το έργο «Δανάη V» περιλαμβάνει οκτώ ημιανεξάρτητες και δύο ανεξάρτητες κατοικίες. Με εμβαδό 136–138 τ.μ., κάθε κατοικία διαθέτει καλυμμένο χώρο στάθμευσης και έχει κατασκευαστεί με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύγχρονες προδιαγραφές

Οι κατοικίες είναι ενεργειακής κλάσης Α και διαθέτουν φωτοβολταϊκό σύστημα, θερμομονωτικά αλουμίνια και εξωτερική θερμοπρόσοψη. Έχει επίσης προβλεφθεί υποδομή για φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της νέας εποχής.

Ευκαιρία αγοράς

Οι τιμές κυμαίνονται από €247.200 έως €274.200 πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαδικτυακά μέσω του www.cldc.org.cy ή τηλεφωνώντας στο 22364695.

Με το έργο αυτό, ο ΚΟΑΓ συνεχίζει να προσφέρει σταθερότητα, ασφάλεια και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής, σε μια περιοχή με δυναμική ανάπτυξη και προοπτικές.