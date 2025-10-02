Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) για τον Αύγουστο 2025, τα οποία δείχνουν σταθερότητα στα επιτόκια καταθέσεων, μικρές αυξομειώσεις στα επιτόκια δανείων και σημαντική μείωση στον όγκο νέων δανείων.

Καταθέσεις: Σταθερότητα για νοικοκυριά, μείωση για εταιρείες

Το επιτόκιο καταθέσεων προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,08% .

από νοικοκυριά παρέμεινε . Για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, σημειώθηκε μείωση στο 1,15% από 1,21% τον Ιούλιο.

Δάνεια: Μειώσεις σε καταναλωτικά, αύξηση στα στεγαστικά

Το επιτόκιο καταναλωτικών δανείων μειώθηκε σε 7,09% (από 7,40%).

μειώθηκε σε (από 7,40%). Τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν ελαφρά σε 3,91% (από 3,87%).

αυξήθηκαν ελαφρά σε (από 3,87%). Στα επιχειρηματικά δάνεια: Για ποσά έως €1 εκατ. μειώθηκαν σε 4,19% (από 4,29%). Για ποσά άνω του €1 εκατ. σημειώθηκε οριακή αύξηση στο 4,30% (από 4,29%).



Νέα δάνεια: Σημαντική κάμψη

Τα καθαρά νέα δάνεια τον Αύγουστο μειώθηκαν στα €245,5 εκατ., έναντι €445,3 εκατ. τον Ιούλιο.

Αναλυτικά:

Καταναλωτικά : €20,4 εκατ. (μείωση από €24,9 εκατ.).

: €20,4 εκατ. (μείωση από €24,9 εκατ.). Στεγαστικά : €96,3 εκατ. (μείωση από €125,1 εκατ.).

: €96,3 εκατ. (μείωση από €125,1 εκατ.). Επιχειρηματικά έως €1 εκατ. : €38,1 εκατ. (μείωση από €57,3 εκατ.).

: €38,1 εκατ. (μείωση από €57,3 εκατ.). Επιχειρηματικά άνω του €1 εκατ.: €83,9 εκατ. (κάθοδος από €230,9 εκατ.).

Κύπρος σε σύγκριση με την Ευρωζώνη

Τα κυπριακά επιτόκια δανείων κινούνται κοντά στον διάμεσο της Ευρωζώνης:

Για τα νοικοκυριά: 3,98% στην Κύπρο έναντι 3,95% στην Ευρωζώνη .

έναντι . Για τις επιχειρήσεις: 4,26% στην Κύπρο έναντι 3,78% στην Ευρωζώνη.

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι οι μεταβολές στα στεγαστικά επιτόκια επηρεάζονται και από τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των δανείων (πρώτη κατοικία, εξοχικές, κ.λπ.), που μεταβάλλεται κάθε μήνα.