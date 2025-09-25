Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία για τις καταθέσεις και τα δάνεια των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2025, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν καθαρή αύξηση €44,3 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €154,5 εκατ. τον Ιούλιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 6,0%, από 6,5% τον Ιούλιο, με το συνολικό υπόλοιπο να φθάνει στα €56,5 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €133,6 εκατ. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών ενισχύθηκαν κατά €46,5 εκατ., ενώ των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €152,7 εκατ.. Αντίθετα, οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν μείωση €65,7 εκατ.

Στον αντίποδα, τα συνολικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή μείωση €60,8 εκατ., έναντι καθαρής αύξησης €74,9 εκατ. τον Ιούλιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο 7,2%, με το συνολικό υπόλοιπο να ανέρχεται στα €26,4 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν κατά €69,9 εκατ. Συγκεκριμένα, τα δάνεια προς νοικοκυριά μειώθηκαν κατά €15,5 εκατ., ενώ προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες υποχώρησαν κατά €48,6 εκατ.. Μείωση €5,8 εκατ. σημείωσαν και τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων.