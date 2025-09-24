Συνεχίζεται η βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των κυπριακών τραπεζών, με τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) να υποχωρεί στο 5,6% στο τέλος Ιουνίου 2025, από 6,1% που καταγράφηκε τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μειώθηκαν στα €1,46 δισ. από €1,53 δισ. τρεις μήνες νωρίτερα, ενώ οι συνολικές χορηγήσεις του τραπεζικού συστήματος ανήλθαν στα €25,84 δισ.

Η ΚΤΚ αποδίδει τη μείωση των ΜΕΧ κυρίως σε τέσσερις παράγοντες: τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, τις αποπληρωμές δανείων που περιλάμβαναν και συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα, την επανένταξη αναδιαρθρωμένων δανείων στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων, καθώς και τις διαγραφές χορηγήσεων που είχαν ήδη καλυφθεί με προβλέψεις.

Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας ενισχύθηκε στο 62% τον Ιούνιο, από 60,5% τον Μάρτιο, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης μελλοντικών κινδύνων.

Οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις ανήλθαν σε €1,23 δισ., εκ των οποίων €643 εκατ. εξακολουθούν να καταγράφονται ως μη εξυπηρετούμενες, καθώς απαιτείται περίοδος παρακολούθησης τουλάχιστον 12 μηνών προτού θεωρηθούν πλήρως εξυπηρετούμενες.

Κατά τομέα, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ανήλθαν σε 7,4% για τα νοικοκυριά, 4,8% για τις μη χρηματοδοτικές επιχειρήσεις και 1,5% για τις λοιπές χρηματοδοτικές εταιρείες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλότερο δείκτη ΜΕΧ, στο 7,1%.