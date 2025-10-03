Παρόλο που τα επιτόκια καταθέσεων δεν είναι υψηλά, αντίθετα είναι από τα χαμηλότερα της Ευρωζώνης, οι καταθέσεις στις τράπεζες εξακολουθούν να αυξάνονται, δείχνοντας ότι οι αποταμιεύσεις πολλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων εξακολουθούν να θεωρούνται ένας ασφαλής τρόπος επένδυσης χρημάτων.

Μπορεί οι πελάτες των τραπεζών να διαμαρτύρονται για τις χαμηλές αποδόσεις που απολαμβάνουν, αλλά το χρήμα κάθε μήνα πηγαίνει προς τους καταθετικούς λογαριασμούς. Η πλεονάζουσα ρευστότητα που υπάρχει στο τραπεζικό σύστημα δεν δημιουργεί πιέσεις για την προσέλκυση καταθέσεων έχουν εξηγήσει ουκ ολίγες φορές τραπεζικά στελέχη και φαίνεται κάθε μήνα από τα στοιχεία που ανακοινώνει η Κεντρική Τράπεζα.

Ουσιαστικά, οι τράπεζες δανείζονται από τους πελάτες τους με επιτόκιο 1% και δανείζουν το χρήμα στους δανειζόμενους τρεις και τέσσερις φορές πάνω από το επιτόκιο καταθέσεων. Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,08% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ωστόσο, πέρυσι τον Αύγουστο το μέσο επιτόκιο για καταθέσεις νοικοκυριών ήταν αρκετά ψηλότερο, στο 1,79%, και ήταν χαμηλότερο στο 0,88% τον Αύγουστο του 2023. Η Κύπρος βρίσκεται προτελευταία στην κατάταξη, τελευταία είναι η Σλοβενία με μέσο καταθετικό επιτόκιο 0,84% και στην τρίτη θέση από το τέλος η Ελλάδα, με επιτόκιο 1,12%.

Στην Ευρωζώνη, ο μέσος όρος για τα επιτόκια καταθέσεων στην κατηγορία νοικοκυριών είναι 1,71% και η διαφορά με την Κύπρο είναι στο 0,63%. Το ψηλότερο καταθετικό επιτόκιο 2,30% για νοικοκυριά καταγράφεται στην Ολλανδία, στην Ιταλία 2,09%, στην Εσθονία και Φιλανδία 2,04%.

Στην Κύπρο, το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε μείωση τον Αύγουστο στο 1,15%, σε σύγκριση με 1,21% τον προηγούμενο μήνα και βρίσκεται στον πάτο της Ευρωζώνης. Πέρυσι τον Αύγουστο το μέσο επιτόκιο αγοράς ήταν στο 2,33% και τον Αύγουστο του 2023 στο 1,78%. Ο μέσος όρος επιτοκίου για επιχειρηματικές καταθέσεις στην Ευρωζώνη είναι 1,88% με τη διαφορά να είναι στο 0,73%. Το ψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Μάλτα 2,18%, η Γαλλία 2,06%, Σλοβακία 1,94% και Λιθουανία 1,93%.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε τον Αύγουστο στο 3,91%, σε σύγκριση με 3,87% τον προηγούμενο μήνα και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 3,59%. Πέρυσι τον Αύγουστο, το μέσο στεγαστικό επιτόκιο αγοράς ήταν 4,65% και τον Αύγουστο του 2023 στο 4,23%. Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι, το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων των τραπεζών αποτελείται από διάφορα είδη τέτοιων δανείων, όπως π.χ. δάνεια για πρώτη κατοικία, για εξοχικό κλπ., τα οποία φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο.

Η σύσταση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου να επηρεάζεται από την πιο πάνω μεταβολή, ανεξαρτήτως από τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των επιτοκίων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε μείωση στο 4,19%, σε σύγκριση με 4,29% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε οριακή αύξηση στο 4,30%, σε σύγκριση με 4,29% τον προηγούμενο μήνα.

Η κίνηση των δανείων μέσα στον Αύγουστο

Σε σχέση με τον δανεισμό, τον Αύγουστο του 2025 τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €245,5 εκατ. (από σύνολο €420,4 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €445,3 εκατ. (από σύνολο €743,5 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα €96,3 εκατ. (από σύνολο €144,1 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €125,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €185,9 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν μείωση στα €38,1 εκατ. (από σύνολο €52,6 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν μείωση στα €83,9 εκατ. (από σύνολο €190,6 εκατ. νέων δανείων).