Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025, συμβόλαιο για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση της Β΄ Φάσης Έργων Υποδομής στην Πανεπιστημιούπολη. Το έργο, αξίας €23,17 εκατ. συν ΦΠΑ, ανατέθηκε στην CYBARCO Contracting Ltd και έχει διάρκεια 84 μήνες, εκ των οποίων οι 24 αφορούν τη μελέτη και κατασκευή και οι 60 μήνες τη συντήρηση.

Υποδομές που αλλάζουν την Πανεπιστημιούπολη

Το έργο θα συμβάλει στην πρόσβαση σε νέες Φοιτητικές Εστίες και Ερευνητικά Κέντρα, περιλαμβάνοντας παράλληλα κατασκευή πεζογεφυρών και ανάδειξη του χειμάρρου Καλόγερου ως φυσικού τοπίου σύνδεσης. Θα εγκατασταθούν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές υποδομές, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη και ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου και του μελλοντικού Πάρκου Πανεπιστημιούπολης.

Ένας νέος πνεύμονας πρασίνου

Το Πάρκο Πανεπιστημιούπολης θα περιλαμβάνει εκτεταμένη τοπιοτέχνηση, φύτευση, πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους, πεζογέφυρες και νέα λίμνη. Θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και πρόνοιες για την ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με αναπηρίες.

Στρατηγικό όραμα πράσινης ανάπτυξης

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, υπογράμμισε ότι το έργο εντάσσεται στο στρατηγικό όραμα του Πανεπιστημίου να καταστεί η Πανεπιστημιούπολη πρότυπο βιώσιμης, πράσινης και έξυπνης πόλης. Η υπογραφή του συμβολαίου επιβεβαιώνει τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κύπρου ως θεσμού που επενδύει σε έργα με μακροπρόθεσμη αξία και κοινωνικό αποτύπωμα.