«Η πορεία του έργου διασύνδεσης συνδέεται με την επίλυση οικονομικοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από τη μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του», δήλωσε ο Έλληνας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι αυτές «είναι ισχυρές και δεν πρόκειται να διαταραχθούν εξαιτίας ενός έργου».

«Σε συνέχεια όσων δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θέλω να εκφράσω και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της ελληνικής Κυβέρνησης την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας – Κύπρου. Η σχέση μας θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου. Σε ό,τι αφορά στη πορεία του έργου της διασύνδεσης το οποίο θα ωφελήσει πάνω από όλα την Κύπρο, αυτή συνδέεται με την επίλυση οικονομικοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από τη μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του», τόνισε.

ΚΥΠΕ