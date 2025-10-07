Η Κύπρος κατατάσσεται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά υπερεργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το β’ τρίμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, το 16,6% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών εργάστηκε πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που διαμορφώθηκε στο 10,8%.

Κύπρος στην κορυφή μαζί με Ελλάδα

Η Κύπρος βρίσκεται πίσω από την Ελλάδα (20,9%), αλλά μπροστά από τη Μάλτα (14,6%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (2,5%), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%).

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις έντονες διαφορές στις συνθήκες απασχόλησης και στον μέσο όρο εβδομαδιαίας εργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Το γενικό ευρωπαϊκό πλαίσιο

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 72,3% των εργαζομένων στην ΕΕ εργάζεται μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα. Η μερική απασχόληση (έως 19 ώρες) είναι πιο διαδεδομένη στην Ολλανδία (26,8%) και στη Δανία (25,5%).

Τα στοιχεία βασίζονται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ (EU-LFS) και περιλαμβάνουν το σύνολο των ωρών εργασίας, μαζί με τις υπερωρίες, τόσο στην κύρια όσο και σε ενδεχόμενη δεύτερη απασχόληση.