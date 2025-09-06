Απασχόληση κατά επαγγελματική υπόσταση, επάγγελμα και φύλο

Η συνολική απασχόληση στην Κύπρο ανήλθε το β΄ τρίμηνο του 2025 σε 506.318 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, όταν ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν σε 360.809, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Από το σύνολο του 2025, οι άνδρες ανέρχονται σε 269.796 και οι γυναίκες σε 236.522.

Εργοδοτούμενοι και αυτοαπασχολούμενοι

Το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού αφορά υπαλλήλους, οι οποίοι έφθασαν τους 455.728, από 306.275 το 2015. Αντίθετα, οι αυτοαπασχολούμενοι κατέγραψαν μείωση, καθώς περιορίστηκαν σε 50.590 άτομα, από 54.534 δέκα χρόνια νωρίτερα.

Επαγγελματικές κατηγορίες

Αξιοσημείωτη αύξηση σημειώνεται στους διευθυντές και διοικητικούς λειτουργούς, που από 13.449 το 2015 ανήλθαν σε 22.989 το 2025. Η μεγαλύτερη κατηγορία παραμένουν οι «προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί», οι οποίοι αυξήθηκαν από 66.672 σε 121.074 άτομα. Σημαντική άνοδος παρατηρείται επίσης στους τεχνικούς και βοηθούς ειδικούς γραφείς (75.731 από 47.048).

Στον αντίποδα, οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες παραμένουν σχεδόν σταθεροί, με ελαφρά μείωση σε 8.869 άτομα το 2025 από 8.920 το 2015.

Φύλο και επαγγελματικές διαφοροποιήσεις

Οι γυναίκες κυριαρχούν σε επαγγέλματα όπως γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες (34.707 έναντι 13.528 ανδρών), καθώς και στους ανειδίκευτους εργάτες (43.467 γυναίκες έναντι 22.274 ανδρών). Οι άνδρες συνεχίζουν να υπερτερούν σε τομείς όπως τεχνίτες παραγωγής (48.269 έναντι 2.133 γυναικών) και χειριστές μηχανών (22.062 έναντι 2.005).

Στρατιωτικοί

Στους στρατιωτικούς, η απασχόληση αυξήθηκε σε 6.089 άτομα από 4.507, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 5.119 και τις γυναίκες σε 970.

📊 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

📅 Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2025