Παρά τις δύο ευκαιρίες που τους δόθηκαν από το κράτος για να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), μέσω σχεδίων, οι πολίτες δεν τα αξιοποίησαν στο βαθμό που αναμενόταν. Και αυτό, γιατί πέραν του 50% των οφειλετών που εντάχθηκαν στα δύο σχέδια των ληξιπρόθεσμων εισφορών με δόσεις, αφαιρέθηκαν αυτόματα, λόγω της μη συμμόρφωσης τους με τις πρόνοιες των ρυθμίσεων.

Όλα αυτά την ώρα που η Βουλή καταβάλει προσπάθεια για άνοιγμα τρίτου σχεδίου. Αναλυτικά στα δύο σχέδια του 2016 και του 2021 είχαν εγκριθεί να συμμετέχουν 12.463 οφειλέτες από τους οποίους οι μισοί έμειναν εκτός σχεδίου καθώς είτε καθυστέρησαν να καταβάλουν δόσεις πέραν των τριών μηνών, είτε παρέλειψαν να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Βάσει των προνοιών των δύο σχεδίων οι οφειλέτες είχαν την ευκαιρία να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέσω 54 ισόποδων μηναίων δόσεων. Μάλιστα στην περίπτωση που οφειλέτης εξοφλήσεις εφάπαξ τις οφειλές του τότε απαλλάσσεται από το πρόσθετο τέλος. Επιπρόσθετα, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον όσων έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση ενώ στην περίπτωση που καταχωρήθηκαν ποινικές διώξεις κατά των οφειλών αναστάλθηκαν με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα.

Τα δύο σχέδια

Αναλυτικά στο πρώτο σχέδιο που εφαρμόστηκε το 2016 λόγω της οικονομικής κρίσης, υπέβαλαν αίτηση στο σχέδιο ρύθμισης 9.592 αιτητές και εγκρίθηκαν 7.749 (3.036 νομικά και 4.713 φυσικά πρόσωπα). Το ποσό οφειλής τους με βάση τις δόσεις που επέλεξαν και την αντίστοιχη μείωση του πρόσθετου τέλους ήταν ύψους €124.9 εκατ. Μέχρι το Μάρτιο του 2025 είχε εισπραχθεί ποσό ύψους €58.5 εκατ. αφού αριθμός οφειλετών έχουν εκπέσει της ρύθμισης. Το δεύτερο σχέδιο εφαρμόστηκε το 2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου, στο οποίο υπέβαλαν αίτηση 5.861 πρόσωπα εκ των οποίων 2.766 αντιστοιχούν σε νομικά πρόσωπα και 3.095 σε φυσικά πρόσωπα και εγκρίθηκαν 4.716 πρόσωπα (2.297 νομικά και 2.419 φυσικά πρόσωπα). Το ποσό της οφειλής τους ήταν ύψους €104.2 εκατ. Από συγκεκριμένο σχέδιο έχει εισπραχθεί ποσό ύψους €36.5 εκατ. Σήμερα ο συνολικός αριθμός των οφειλετών που εξακολουθούν να είναι ενταγμένοι στο σχέδιο είναι 572 (352 νομικά και 220 φυσικά πρόσωπα). Από αυτούς, το τρέχον υπόλοιπο είναι ποσό ύψους €8.6 εκατ.

Οι κομματικές προτάσεις

Χθες συζητήθηκαν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας οι προτάσεις νόμου του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ και της ΔΗΠΑ με τις οποίες αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων, με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου να προειδοποίει για τον κίνδυνο κανονικοποίησης των σχετικών ρυθμίσεων, καθώς όπως είπε κάτι τέτοιο θα επηρέαζε αρνητικά την καταβολή των εισφορών. Μάλιστα, σημείωσε, πως λόγω της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης τέτοια σχέδια θα πρέπει να κλείσουν και να μην επαναληφθούν. Σύμφωνα με τον υπουργό δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πως κάθε πέντε χρόνια θα ανοίγει νέο σχέδιο. Διαβεβαίωσε πως μαζί με τους βουλευτές θα εξετάσει τις προτάσεις, προσθέτοντας πως είναι καλύτερα να μην δημιουργούνται προσδοκίες στους οφειλέτες. Υπέδειξε, πως οι οφειλέτες θα πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές τους και να μην δημιουργούν νέες οφειλές.