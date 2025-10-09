Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), τον Σεπτέμβριο του 2025 εκδόθηκαν 23 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €74.655, έναντι 16 επιταγών αξίας €52.891 τον προηγούμενο μήνα.

Μικρή αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο

Τον Σεπτέμβριο, 13 πρόσωπα καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) ως εκδότες ακάλυπτων επιταγών — 9 νομικά και 4 φυσικά πρόσωπα.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2024, είχαν καταγραφεί 23 επιταγές αξίας €72.185, γεγονός που υποδηλώνει παρόμοιο επίπεδο παραβατικότητας σε ετήσια βάση.

Μείωση στο εννεάμηνο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο 184 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €440.145, έναντι 232 επιταγών αξίας €492.677 το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Οι ακάλυπτες επιταγές του εννεαμήνου αφορούσαν 95 πρόσωπα, εκ των οποίων 55 νομικά και 40 φυσικά.

Λιγότερα πρόσωπα στον τελικό κατάλογο του ΚΑΠ

Τον Σεπτέμβριο του 2025, 7 πρόσωπα καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ, εκ των οποίων 1 νομικό, 5 φυσικά και 1 φυσικό πρόσωπο που ελέγχει νομικά πρόσωπα.

Συνολικά, στο εννεάμηνο του 2025 καταχωρήθηκαν 87 πρόσωπα (30 νομικά, 23 φυσικά και 34 φυσικά που ελέγχουν νομικά πρόσωπα), έναντι 163 προσώπων το αντίστοιχο διάστημα του 2024, καταδεικνύοντας σημαντική μείωση.