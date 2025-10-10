Μιλώντας στο ΚΥΠΕ μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον ομόλογό του της Ελλάδας Σταύρο Παπασταύρου, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου είπε πως μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε να διευθετηθεί το συντομότερο συνάντηση μεταξύ των δύο ρυθμιστών (ΡΑΕΚ και ΡΑΕΕΥ) και του φορέα υλοποίησης (ΑΔΜΗΕ) ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ, του Δανού Νταν Γιόργκενσεν.

Πρόσθεσε ότι μέσα στα πλαίσιο της συζήτησης αποφασίστηκε ότι οι όποιες ρυθμιστικές εκκρεμότητες υπάρχουν (οι οποίες μπορεί να προέρχονται από το παρελθόν λόγω της αλλαγής του έργου από EuroAsia σε Great Sea Interconnector) θα πρέπει να επιλυθούν.

«Επειδή δεν είμαστε σε πλήρη γνώση των εκκρεμοτήτων, θεωρήσαμε ορθό να διευθετηθεί μια συνάντηση το συντομότερο, πιθανώς την ερχόμενη εβδομάδα, μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης, στην παρουσία ίσως κάποιου παρατηρητή ο οποίος θα βοηθήσει την όλη διαδικασία για να μπορέσει να προχωρήσει παραγωγικά η συνάντηση», είπε ο κ. Παπαναστασίου.

Ανέφερε ακόμα ότι ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ ζήτησε να είναι παρών σε τηλεδιάσκεψη (την Τρίτη) για το θέμα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για χθες, αλλά αναβλήθηκε και επαναπρογραμματίστηκε για την επόμενη εβδομάδα με τη συμμετοχή του Επίτροπου Ενέργειας Νταν Γιόρκενσεν.

«Πιστεύω ότι ο Επίτροπος που κάλεσε τη συνάντηση θα θέλει να ξέρει με ακρίβεια τα θέματα που προκαλούν την όλη δυστοκία, την οποία είμαι σίγουρος ότι παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε.

Ο κ. Παπαναστασίου υπογράμμισε ότι «το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι αυτή η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και επιβεβαιώνει τις τοποθετήσεις που έκαναν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι προς την κατεύθυνση την οποία έχουν δώσει και εμείς απλώς προχωρούμε προς την υλοποίηση εκείνης της κατεύθυνσης».

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο συζητήθηκε και η οικονομική πτυχή του έργου, είπε ότι το θέμα αυτό θα επιλυθεί στην πορεία, εφόσον επιλύονται τα ρυθμιστικά ζητήματα. «Και το θέμα των 25 εκατομμυρίων είναι μέρος της ρύθμισης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται δουλειά παρά δηλώσεις.

Οι επόμενες φάσεις

Οι πληροφορίες που άντλησε χθες το ΚΥΠΕ από ελληνικές κυβερνητικές πηγές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η χθεσινή συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας ήταν πιο ουσιαστική απ’ ότι προβλεπόταν. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου συμφώνησαν να συνεχιστούν οι τεχνικές και θεσμικές συνεννοήσεις στο προσεχές διάστημα, με στόχο την άμεση προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη των επόμενων φάσεων του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Επισημάνθηκε μάλιστα στο ΚΥΠΕ ότι «η συνεργασία των δύο πλευρών εντάσσεται στο πλαίσιο που χάραξαν πρόσφατα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για κοινό συντονισμό και ταχεία πρόοδο στην υλοποίηση της διασύνδεσης».

Αν όντως Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης αποφάσισαν στη Νέα Υόρκη την «ταχεία πρόοδο στην υλοποίηση της διασύνδεσης» και αν η απόφαση των δύο αρμοδίων υπουργών χθες είναι να γίνει δουλειά τις επόμενες μέρες για να ξεκινήσουν «οι επόμενες φάσεις του έργου», τότε συμπεραίνεται πως οι δύο κυβερνήσεις κινούνται προς την κατεύθυνση της πραγματοποίησης των πολυσυζητημένων βυθομετρήσεων. Που είναι η κυριότερη εκκρεμούσα φάση, ώστε το έργο να μπει σε διαδικασία ουσιαστικής υλοποίησης.

Θυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αποδώσει το ξέσπασμά του την περασμένη Κυριακή, με αφορμή την ένσταση του ΑΔΜΗΕ σε απόφαση της ΡΑΕΚ για τα έξοδά του που δικαιολογήθηκαν και για την ανάκτηση που δικαιούται για το 2025, σε κάποιες ενέργειες (σ.σ. του ΑΔΜΗΕ) που δεν ήταν συμβατές με τη συμφωνία στην οποία κατέληξε ο ίδιος με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Και είχε προσθέσει πως στις επαφές με τον κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη αποφασίστηκαν συγκεκριμένα βήματα για το επόμενο διάστημα.

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελλάδας, μετά τη χθεσινή συνάντηση Παπασταύρου – Παπαναστασίου ήταν πολύ λιγότερο εύγλωττη σε σχέση με όσα δήλωσαν στο ΚΥΠΕ ελληνικές κυβερνητικές πηγές: «Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης».