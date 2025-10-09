Τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ Great Sea Interconnector (GSI) αποφασίστηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαναστασίου.

Ο Υπουργός Ενέργειας σημείωσε την ίδια ώρα ότι συμφωνήθηκε το συντομότερο να διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σε άριστο και πολύ εποικοδομητικό κλίμα σύμφωνα με τις εκατέρωθεν δηλώσεις.

Ο Υπουργός Ενέργειας, ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ ύστερα από ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας, ανέφερε ότι «έγινε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση σε άριστο κλίμα και ουσιαστικά αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο, στην κατεύθυνση που έθεσαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης».

Πρόσθεσε ότι μέσα στα πλαίσιο αυτής της συζήτησης αποφασίστηκε ότι όποιες ρυθμιστικές εκκρεμότητες υπάρχουν θα πρέπει να επιλυθούν, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από το παρελθόν λόγω της αλλαγής του έργου από EuroAsia σε Great Sea Interconnector.

«Επειδή δεν είμαστε σε πλήρη γνώση των εκκρεμοτήτων, θεωρήσαμε ορθό να διευθετηθεί μια συνάντηση το συντομότερο, πιθανώς την ερχόμενη εβδομάδα, μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης, στην παρουσία ίσως κάποιου παρατηρητή ο οποίος θα βοηθήσει την όλη διαδικασία για να μπορέσει να προχωρήσει παραγωγικά η συνάντηση», πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμα ότι ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ ζήτησε να είναι παρών σε τηλεδιάσκεψη για το θέμα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε και επαναπρογραμματίστηκε για την επόμενη εβδομάδα με τη συμμετοχή του Επίτροπου Ενέργειας Νταν Γιόρκενσεν.

«Πιστεύω ότι ο Επίτροπος που κάλεσε τη συνάντηση θα θέλει να ξέρει με ακρίβεια τα θέματα που προκαλούν την όλη δυστοκία, την οποία είμαι σίγουρος ότι παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε.

Ο κ. Παπαναστασίου υπογράμμισε ότι «το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι αυτή η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και επιβεβαιώνει τις τοποθετήσεις που έκαναν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι προς την κατεύθυνση την οποία έχουν δώσει και εμείς απλώς προχωρούμε προς την υλοποίηση εκείνης της κατεύθυνσης».

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο συζητήθηκε και η οικονομική πτυχή του έργου, είπε ότι το θέμα αυτό θα επιλυθεί στην πορεία, εφόσον επιλύονται τα ρυθμιστικά ζητήματα. «Και το θέμα των 25 εκατομμυρίων είναι μέρος της ρύθμισης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται δουλειά παρά δηλώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Ενέργειας, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα Σταύρος Αυγουστίδης.

«Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου.