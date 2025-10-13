Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε σε 52.530 άτομα, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 50 άτομα (-0,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 1,0%, ενώ στις Δυνάμεις Ασφαλείας καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση 2,4%. Αντίθετα, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία σημείωσε αύξηση 3,3%, αντανακλώντας την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη νέα σχολική χρονιά

🔹 Μεταβολές ανά κατηγορία προσωπικού

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (4,8%) εντοπίζεται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024, ενώ η μεγαλύτερη μείωση (-2,3%) σημειώθηκε στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ).

Αναλυτικά:

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία , οι ΕΟΧ αυξήθηκαν κατά 15,5% ,

, οι αυξήθηκαν κατά , Στις Δυνάμεις Ασφαλείας, οι ΕΟΧ μειώθηκαν δραματικά κατά 70,8%.

Η σημαντική μείωση στις Δυνάμεις Ασφαλείας αποδίδεται, όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, στην ολοκλήρωση και μη ανανέωση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έληξαν τον Ιούλιο 2025.

🔹 Συνολική εικόνα εννεαμήνου

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, δείχνοντας σταθερή τάση ενίσχυσης του δημόσιου τομέα παρά τη μικρή ετήσια κάμψη του Σεπτεμβρίου.