Την ανάγκη διευκρίνισης της θέσης της Κύπρου σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI (Great Sea Interconnector) υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ταχθεί εξ αρχής υπέρ της υλοποίησης του έργου, με «πολύ σαφείς τοποθετήσεις», αλλά – όπως είπε – «έχουν τεθεί ζητήματα οικονομοτεχνικής βιωσιμότητας από την πλευρά της Κύπρου».

«Είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί», τόνισε, εξηγώντας ότι, παρότι τα εθνικά οφέλη του έργου είναι εξαιρετικά σημαντικά, η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. «Δεν είναι παράγοντας που μπορεί να αγνοηθεί», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως «παρά τη δέσμευση όλων στο έργο, είναι σημαντικό να διασαφηνιστούν οι επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις που εκφράζονται».

ΚΥΠΕ