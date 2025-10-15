Τη νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών που εντάσσονται στις κατηγορίες του διαδικτυακού καζίνο, ζητά ο Σύνδεσμος Διαδικτυακού Παιχνιδιού Κύπρου (COGA), καλώντας την Πολιτεία να προχωρήσει με το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο προς αυτό τον σκοπό.

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος, με αφορμή την Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού, επανάφερε τη συζήτηση γύρω από το θέμα, το οποίο απασχόλησε και στο παρελθόν τις Αρχές και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Όπως υποστηρίζει, η νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος και η νομιμοποίηση του «online casino» κρίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη, ώστε να αντιμετωπιστούν διάφορες προκλήσεις αλλά και κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τους πολίτες από πολλές παράνομες πλατφόρμες και διαδικτυακές απάτες.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025 με μέλη τις στοιχηματικές εταιρείες Stoiximan, Bet365 και Bet on Alfa, χρειάζεται ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα επιτρέπει μεν το διαδικτυακό καζίνο, αλλά ταυτόχρονα θα λειτουργεί σε ένα σωστά δομημένο εποπτικό πλαίσιο.

Όπως εξηγούν, η θέσπιση ενός σαφούς και ενιαίου νομικού πλαισίου για το διαδικτυακό παιχνίδι, όπως ισχύει σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά φορολογικά έσοδα, να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών και να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού.

Παράλληλα, θα άνοιγε τον δρόμο για νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, εφόσον εταιρείες του κλάδου επέλεγαν να δραστηριοποιηθούν νόμιμα στην Κύπρο.

Χαρακτηριστικές για τα πιο πάνω είναι οι δηλώσεις, τόσο του προέδρου του Συνδέσμου Διαδικτυακού Παιχνιδιού Κύπρου, Άγγελου Χοντουλίδη, όσο και εκπροσώπων άλλων εταιρειών.

«Είναι σημαντικό ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να ρυθμίσει αγορές που μέχρι σήμερα παρέμεναν αρρύθμιστες, όπως το online casino. Μέσα από ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αδειοδότησης, η αγορά θα αποκτήσει αξιοπιστία και προοπτική ανάπτυξης, προς όφελος όλων», είπε ο κ. Χοντουλίδης,

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Πάνου Γιαννίση, Head του Legal & Compliance στο Stoiximan και του εκπροσώπου της Bet365, οι οποίοι τονίζουν πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα ρυθμίσει τις αγορές, όπως το διαδικτυακό καζίνο, που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς, προς όφελος των παικτών.

Να υπενθυμίσουμε πως στην Κύπρο επιτρέπεται μόνο η διαδικτυακή στοιχηματική δραστηριότητα σε αθλητικά γεγονότα με ειδική άδεια από την Αρχή Στοιχημάτων, όμως, βάσει νομοθεσίας, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε λειτουργία διαδικτυακών παιχνιδιών, όπως καζίνο, πόκερ, φρουτάκια.

Τι λένε παράγοντες της αγοράς

Η απουσία ρύθμισης στον τομέα των διαδικτυακών καζίνο στην Κύπρο έχει ανοίξει, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ένα πολλαπλό μέτωπο που επηρεάζει τα δημόσια έσοδα, τον θεμιτό ανταγωνισμό και την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παρότι η διαδικτυακή στοιχηματική δραστηριότητα είναι νομικά επιτρεπτή, οι παράνομες πλατφόρμες online gaming εξακολουθούν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας σοβαρές οικονομικές και θεσμικές στρεβλώσεις.

Εκτιμάται ότι το κράτος χάνει έως και 1 εκατομμύριο ευρώ τον μήνα σε φόρους και τέλη αδειοδότησης που θα μπορούσαν να αποδίδονται αν ο κλάδος ήταν ρυθμισμένος, στερώντας με αυτό τον τρόπο πόρους που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα δημόσια ταμεία.

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Ένας άλλος παράγοντας που επισημαίνεται από εμπλεκόμενους είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών που εποπτεύονται και καταβάλλουν τη φορολογία προς το κράτος, σε σχέση με όσους δραστηριοποιούνται παράνομα.

Ειδικότερα, οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες λειτουργούν υπό την αυστηρή εποπτεία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, τηρώντας ελέγχους και φορολογικές υποχρεώσεις. Αντίθετα, οι παράνομες πλατφόρμες δραστηριοποιούνται ανεξέλεγκτα, απορροφώντας μερίδιο αγοράς χωρίς να συμβάλλουν στα δημόσια έσοδα.

Όπως σημειώνεται, σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Μάλτα και η Εσθονία, ο ρυθμισμένος κλάδος των online παιχνιδιών συνεισφέρει πάνω από 10% στο ΑΕΠ, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό δεν ξεπερνά το 3,6% (2024), λόγω της απουσίας ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου.

Αύξηση διαδικτυακής απάτης

Μια άλλη διάσταση που επισημαίνουν οι εταιρείες του κλάδου είναι η αύξηση του κινδύνου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αφού οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν τοπικούς παρόχους πληρωμών και ευρωπαϊκούς τραπεζικούς λογαριασμούς (IBANs).

Εκθέσεις της Κεντρικής Τράπεζας και της MONEYVAL έχουν τονίσει το πρόβλημα, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στους παρόχους πληρωμών, καθώς έχουν καταγραφεί ύποπτες ροές συναλλαγών από μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες.

Ένα άλλο θέμα που έχει καταντήσει μάστιγα στην Κύπρο είναι η εξαπάτηση πολιτών από δήθεν διαδικτυακές πλατφόρμες που προσφέρουν τυχερά παιχνίδια. Η έλλειψη ρύθμισης έχει επιτρέψει την εξάπλωση αυτών των απατών, καθώς επιτήδειοι δημιουργούν ψεύτικες ιστοσελίδες που αναπαράγουν οπτικά γνωστές εταιρείες ή καζίνο, παραπλανώντας ανυποψίαστους χρήστες.

Οι περιπτώσεις αυτές αυξάνονται το τελευταίο διάστημα και έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχία στις Αρχές, που καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.