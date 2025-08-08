Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προειδοποιεί για έντονη παραπληροφόρηση και διάδοση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με τη νομιμότητα ορισμένων ιστότοπων που προσφέρουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο.

Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή εκφράζει ανησυχία για τη «ραγδαία αύξηση» διαφημίσεων παράνομων διαδικτυακών καζίνο σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία λειτουργούν χωρίς άδεια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, επισημαίνει την «ανεξέλεγκτη χρήση» εικόνων και βίντεο γνωστών προσώπων σε προωθητικό υλικό χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι η κυπριακή νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη λειτουργία διαδικτυακών καζίνο. Η συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων, αλλά και για την οικονομική και ψυχολογική ευημερία των παικτών.

Η Αρχή καλεί το κοινό να ελέγχει την εγκυρότητα των πληροφοριών που λαμβάνει από ιστοσελίδες, εφαρμογές, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες διαφημίσεις, και να ενημερώνεται για τους αδειοδοτημένους παρόχους μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.nba.gov.cy. Στον ιστότοπο είναι επίσης διαθέσιμη η λίστα φραγής για μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες που παρέχουν παράνομες υπηρεσίες στοιχήματος.

ΚΥΠΕ