Την τελευταία στιγμή συμμορφώθηκαν με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 5.500 φορολογούμενοι, οι οποίοι υπέβαλαν την τελευταία ημέρα τις δηλώσεις εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2024.

Ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχεί στο 25% των φορολογουμένων οι οποίοι αξιοποίησαν την 15ημέρη παράταση που δόθηκε από την 1η μέχρι τις 15 Οκτωβρίου από τον Έφορο Φορολογίας, για την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο είχαν υποβληθεί οριστικά 22 χιλ. φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, από τις 30 Απριλίου που άρχισε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Οκτωβρίου, έχουν υποβάλει οριστικά τις φορολογικές τους δηλώσεις περίπου 337,4 χιλιάδες φορολογούμενοι, ενώ παραμένουν σε προσωρινή παραλαβή ακόμα 5,2 χιλιάδες δηλώσεις.

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, μιλώντας στον «Φ» δήλωσε πως κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο (1-15/10/2025) κατά το οποίο δόθηκε περισσότερος χρόνος για την έγκαιρη υποβολή προς διευκόλυνση των πολιτών, έτυχαν επεξεργασίας συνολικά περίπου 22,6 χιλιάδες δηλώσεις και υποβλήθηκαν οριστικά περίπου 22 χιλιάδες. Μάλιστα, σε σχέση με το φορολογικό έτος 2023 ο αριθμός των φορολογουμένων που έχουν υποβάλει τις δηλώσεις εισοδήματος είναι αυξημένος κατά 6.3%.