Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, παρουσίασε νέο εργαλείο επαλήθευσης απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων.

Το εργαλείο αυτό διασυνδέεται με κρίσιμες βάσεις δεδομένων, όπως το σύστημα ARACHNE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, επιτρέποντας τον εντοπισμό και την πρόληψη πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ημερίδων για τον Νέο Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 150 δημόσιοι λειτουργοί. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε ζητήματα δεοντολογίας, αμεροληψίας και διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς.

Οι ημερίδες, όπως αναφέρεται, αποτέλεσαν σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της κουλτούρας ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση, παρέχοντας σε λειτουργούς που διαχειρίζονται συγχρηματοδοτούμενα έργα πρακτικά εργαλεία για την εφαρμογή των αρχών δεοντολογίας και αμεροληψίας κατά τη λήψη αποφάσεων.

Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε όλα τα στάδια του κύκλου των δημοσίων συμβάσεων και των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν πάνω σε σενάρια που αφορούσαν αθέμιτη επιρροή, αποδοχή δώρων, δευτερεύουσα απασχόληση και το φαινόμενο των «περιστρεφόμενων θυρών» (revolving doors), καθώς και την περίοδο αποχής (cooling-off period) μετά την αποχώρηση από τη δημόσια υπηρεσία.

Κατά τις παρουσιάσεις συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων (2025), την προστασία πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing) και τους μηχανισμούς ελέγχου και επαλήθευσης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Το Εργαλείο Επαλήθευσης Απουσίας Σύγκρουσης Συμφερόντων αξιοποιεί δεδομένα από το ARACHNE, το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το πληροφοριακό σύστημα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, καθώς και το Αρχείο Πληθυσμού μέσω της Κεντρικής Αποθήκης Πληροφοριών. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, το εργαλείο ενισχύει τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και την πρόληψη κινδύνων τόσο στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων όσο και στην υλοποίηση σχεδίων χορηγιών.

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2025 στο Royal Hall στη Λευκωσία, με εισηγητές από τον ΟΟΣΑ, το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς και την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος TSI Project “Supporting the Implementation of the National Anti-Fraud Strategy to Protect the EU’s Financial Interests”, το οποίο υλοποιείται με τεχνική υποστήριξη του ΟΟΣΑ και χρηματοδοτείται από το Μέσο Τεχνικής Στήριξης (TSI) της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.