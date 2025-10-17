Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στην Κύπρο παρέμεινε σταθερός τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, ενώ παρουσίασε μείωση 0,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (+5,6%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+4,9%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις Ένδυση και Υπόδηση (-7,2%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμό και Υγραέριο (-3,8%).

Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, οι πιο έντονες μεταβολές καταγράφηκαν στις Ένδυση και Υπόδηση (+6,3%), Μεταφορές (-5,1%), Εκπαίδευση (+2,1%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-1,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε Αναψυχή και Πολιτισμό (+6,5%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+5,3%), ενώ η Ένδυση και Υπόδηση σημείωσε πτώση 6,0%.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024 καταγράφηκε στην Ενέργεια (-6,0%), ενώ σε μηνιαία βάση, σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, ξεχώρισε η μείωση στις Υπηρεσίες (-2,0%).

Η σταθεροποίηση του δείκτη αντανακλά την εξισορρόπηση τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, μετά τις αυξομειώσεις που είχαν παρατηρηθεί προηγουμένως σε ενέργεια και είδη ένδυσης.