Μόνο εάν πεισθούν τα κόμματα από τα επιπρόσθετα στοιχεία που θα τους προωθήσει η Βουλή θα συναινέσουν και θα εγκρίνουν τις 12 υψηλόβαθμες θέσεις προαγωγών που μπήκαν από την εξωτερική στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για την επόμενη χρονιά.

Στον προϋπολογισμό της Βουλής δεν είχαν ενσωματωθεί οι συγκεκριμένες διευθυντικές θέσεις, για τις οποίες τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ενημερώθηκαν χθες μέσω ενός εγγράφου που τους παραδόθηκε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης του προϋπολογισμού στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος υπέδειξε πως θα πρέπει να ακολουθείται η σωστή διαδικασία, αναφέροντας πως οι θέσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, έτσι ώστε, όπως ισχύει και σε άλλες υπηρεσίες και τμήματα, να ενσωματώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Πάντως, εκείνο που προκάλεσε εντύπωση είναι ότι στις 12 θέσεις περιλαμβάνονται και κλίμακες οι οποίες δεν προβλέπονται στο οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου. Επίσης, οι βουλευτές έκαναν λόγο για ανάποδη πυραμίδα στο οργανόγραμμα της Βουλής.

Οι 12 διευθυντικές θέσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο εργασίας είναι οι εξής:

-Πέντε θέσεις κλίμακας Α14- (1 στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, 2 στην Υπηρεσία Εκδόσεων, 1 στην Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 1 στην Υπηρεσία Επικοινωνίας).

-Δύο θέσεις κλίμακας Α13 (1 στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και 1 Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης)

-Μια θέση κλίμακας Α12 (πρόκειται για νέα θέση και αφορά θέση προϊστάμενης στενογράφου)

-Τέσσερις θέσεις κλίμακας Α8 (1 νέα θέση στην Υπηρεσία Προϋπολογισμού, 2 νέες θέσεις στην Υπηρεσία Επικοινωνίας και 2 θέσεις Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης).

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών, όλοι οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να συνοδεύονται με πίνακα θέσεων, μαζί με επεξηγήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων, κατάργηση άλλων θέσεων και προαγωγές.

Η ενημέρωση των βουλευτών από τη Βουλή την υστάτη προκάλεσε έντονη αντίδραση βουλευτών. Δεν έκρυψαν την δυσφορία τους και για τον μεγάλο αριθμό υψηλόβαθμων θέσεων, καθώς θα υπάρχει και υπηρεσία με εργαζόμενους αποκλειστικά σε υψηλές κλίμακες.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Χρύσης Παντελίδης, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας παραμονές των βουλευτικών εκλογών αλλά και για την ύπαρξη ανάποδης πυραμίδας στη δομή του Κοινοβουλίου. Διερωτήθηκε για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια σπουδή για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, κάκισε το γεγονός της μη συμπερίληψης των εν λόγω θέσεων στον προϋπολογισμό, εκφράζοντας και τον προβληματισμό του για τη δημιουργία νέων διευθυντικών θέσεων. Όπως είπε, δεν υπάρχει άλλη υπηρεσία στο Δημόσιο που να έχει ανάποδη πυραμίδα στη δομή της. «Μας φέρνετε σε δύσκολη θέση», πρόσθεσε και διερωτήθηκε: «Γιατί να δημιουργηθούν ακόμη 7 θέσεις;».

Ο επίσης βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης ανέφερε πως όταν μια πυραμίδα είναι ανάποδη υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει, κατά την έκφραση του.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, είπε πως το έγγραφο που παραδόθηκε στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών δεν αποτελεί το οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου, ζητώντας πληροφόρηση για το οργανόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Βουλής Πανίκος Πουργουρίδης, είπε πως έχει δοθεί στους βουλευτές το έγγραφο με τις νέες θέσεις για να εξισορροπήσουν, όπως είπε, τις δομές των υπαλλήλων. Όπως είπε, στον προϋπολογισμό δημιουργούνται 12 θέσεις και καταργούνται τρεις. Διαβεβαίωσε τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών πως δεν έχουν προστεθεί οι θέσεις με ελαφρά τη καρδία. Όπως εξήγησε, θέσεις Α14 αφορούν τρεις μόνο υπηρεσίες στη Βουλή και δεσμεύθηκε πως θα προωθήσει στα κόμματα επιπρόσθετα στοιχεία για αναδιαμόρφωση νέων θέσεων.

«Η τελική απόφαση είναι στα κόμματα για τις θέσεις. Θα σας δώσουμε επιπλέον στοιχεία για τις 12 νέες θέσεις» πρόσθεσε. Σε σχέση με τις αποσπάσεις, είπε πως σήμερα 16 εργαζόμενοι στη Βουλή βρίσκονται σε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες, τονίζοντας πως οι αποσπάσεις δυσχεραίνουν το έργο του Κοινοβουλίου.

Λόγω της αυτονομίας της Βουλής, ο προϋπολογισμός της εγκρίνεται ενώριτερα από τους υπόλοιπους προϋπολογισμούς και στην πορεία ενσωματώνεται στον κρατικό προϋπολογισμό.