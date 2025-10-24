Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ απέστειλαν επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, ζητώντας άμεση συνάντηση για το ζήτημα του ορίου 40% στη μισθοδοσία των Δήμων και τη φόρμουλα υπολογισμού του μισθολογικού κόστους.

Στην επιστολή, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2025, οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι οι πρόνοιες του άρθρου 92(4)(δ) του Νόμου 52(Ι)/2022 περί Δήμων είναι ξεκάθαρες ως προς τον τρόπο υπολογισμού των δαπανών και θεωρούν ότι η ερμηνεία αυτή ήταν σαφής και για τον νομοθέτη κατά την ψήφιση της νομοθεσίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν, μετά από διαφορετική προσέγγιση της κυβέρνησης, είχε επιτευχθεί συμφωνία τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η συμφωνία αυτή, σημειώνουν, διασφάλιζε την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων και περιόριζε την υπερβολική προσφυγή σε αγορά υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την επιστολή, η Ένωση Δήμων Κύπρου ενημέρωσε επίσημα τις συντεχνίες ότι σε πρόσφατη συνάντηση στο Υπουργείο, ο Υπουργός ανέφερε πως η συμφωνία δεν γίνεται πλέον αποδεκτή και ότι από το 2026 θα αλλάξει η φόρμουλα υπολογισμού, οδηγώντας σε αύξηση του συνολικού μισθολογικού κόστους και σε υπέρβαση του ορίου του 40% από αρκετούς Δήμους, με αρνητικές συνέπειες.

Οι συντεχνίες εκφράζουν την κάθετη διαφωνία τους με οποιαδήποτε μονομερή τροποποίηση και προειδοποιούν ότι τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να προκαλέσει εντάσεις και εργασιακές αναταράξεις. Ζητούν από τον Υπουργό να καθορίσει συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο για να συζητηθεί το θέμα.