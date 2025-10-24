Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα υπέγραψαν στις 23 Οκτωβρίου Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών, ενισχύοντας τη διμερή συνεργασία στους κλάδους της μεταλλευτικής και λατομικής ανάπτυξης. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Μαρίας Παναγιώτου.

Το Μνημόνιο συνάφθηκε μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων του Υπουργείου Γεωργίας της Κύπρου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι βασικοί άξονες του Μνημονίου περιλαμβάνουν:

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δεδομένων τεχνολογικών εξελίξεων

Προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας

Επανεπεξεργασία εξορυκτικών αποβλήτων και αποκατάσταση περιβάλλοντος

Συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για κρίσιμες πρώτες ύλες

Η Υπουργός Μαρία Παναγιώτου υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας για την αειφόρο αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας και αποκατάσταση παλαιών μεταλλείων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες παρουσιάσεις:

Στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού , όπου παρουσιάστηκαν τεχνολογίες για τη διαχείριση λατομείων, τη μείωση CO₂ και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων .

, όπου παρουσιάστηκαν τεχνολογίες για τη διαχείριση λατομείων, τη μείωση CO₂ και τη χρήση . Στη λατομική ζώνη Παρεκκλησιάς , με ανάλυση της διαδικασίας παραγωγής και της σταδιακής περιβαλλοντικής αποκατάστασης .

, με ανάλυση της διαδικασίας παραγωγής και της σταδιακής . Στα μεταλλεία Σκουριώτισσας και Απλικιού, όπου παρουσιάστηκε η σύγχρονη μέθοδος παραγωγής καθαρού χαλκού με εκχύλιση και ηλεκτρόλυση, καθώς και το σχέδιο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου για ενεργειακή αυτονομία.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο παλιό μεταλλείο Αμιάντου και στο Κέντρο Ενημέρωσης Γεωπάρκου Τροόδους, όπου παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι αποκατάστασης του μεταλλείου και η περιβαλλοντική και γεωλογική αξία του Γεωπάρκου Τροόδους.