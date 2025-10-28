Μετά από 13 συνεχόμενους μήνες, κατά τους οποίους τα νοικοκυριά έβαζαν κάτι στην άκρη υπό τη μορφή τραπεζικών καταθέσεων, ο Σεπτέμβριος έκανε την έκπληξη και οι αποταμιεύσεις μειώθηκαν κατά €32,5 εκατ. – για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2024. Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα, καθώς πρόκειται για μήνα κατά τον οποίο συνήθως καταγράφεται μικρή εκροή καταθέσεων.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι πέρυσι τον Σεπτέμβριο οι καταθέσεις των νοικοκυριών ήταν αυξημένες κατά €112,8 εκατ., σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν παρουσιάστηκε μείωση €62,8 εκατ. Η καταθετική επέκταση των καταθέσεων κατοίκων εσωτερικού διαμορφώθηκε στο 5,5% τον Σεπτέμβριο, σε ετήσια βάση, έναντι 2,3% πέρυσι και 3,6% τον Σεπτέμβριο του 2023 – ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το υπόλοιπο καταθέσεων των νοικοκυριών κατοίκων εσωτερικού ανερχόταν σε €29,26 δισ. τον Σεπτέμβριο, από €28,01 δισ., παρουσιάζοντας άνοδο €1,25 δισ. σε ετήσια βάση – μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των καταθέσεων παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές.

Στα στοιχεία των καταθέσεων κατοίκων εσωτερικού στην κατηγορία των επιχειρήσεων, παρατηρείται αύξηση €397,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο, έναντι €152,7 εκατ. τον Αύγουστο και €367,9 εκατ. πέρυσι. Για επτά συνεχόμενους μήνες, από τον Μάρτιο του 2024, οι επιχειρηματικές καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού αυξήθηκαν κατά €1,83 δισ., παρά το γεγονός ότι και σε αυτή την κατηγορία τα επιτόκια καταθέσεων είναι πολύ χαμηλά και βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της Ευρωζώνης.

Η καταθετική επέκταση κινήθηκε σε διψήφιο ποσοστό 13,4% τον Σεπτέμβριο, σε ετήσια βάση, έναντι 10,8% πέρυσι. Όσον αφορά τη συνολική εικόνα των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα (κατοίκων εσωτερικού, ευρωπαίων και τρίτων χωρών), τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι καταγράφηκε καθαρή αύξηση €670,2 εκατ., έναντι καθαρής αύξησης €44,3 εκατ. τον Αύγουστο.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,3%, έναντι 6,0% τον Αύγουστο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε σε €57,2 δισ., από €54,04 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2023, καταγράφοντας άνοδο €3,11 δισ. σε έναν χρόνο – σε μια περίοδο που τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά.

Ας δούμε, όμως, τι συμβαίνει με τα δάνεια. Η τραπεζική λογική υπαγορεύει ότι με την αύξηση των καταθέσεων δημιουργείται το απαραίτητο «απόθεμα», ώστε να τονωθούν οι χορηγήσεις. Αυτό αποτυπώνεται εν μέρει στα επίσημα στατιστικά της Κεντρικής Τράπεζας, παρά το γεγονός ότι οι τραπεζικές διοικήσεις τονίζουν σε κάθε ευκαιρία πως επιθυμούν να αυξήσουν σημαντικά τον δανεισμό.

Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €269 εκατ., έναντι καθαρής μείωσης €60,8 εκατ. τον Αύγουστο 2025 και αύξησης €107 εκατ. πέρυσι. Τον Σεπτέμβριο, το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων ανερχόταν σε €13,2 δισ. έναντι €10,2 δισ. πέρυσι, με την πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται στο 3,6%, όπως και τον Αύγουστο, ενώ πέρυσι ήταν 2,2%.

Το υπόλοιπο των δανείων για επιχειρήσεις ανήλθε σε €231,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο, έναντι αρνητικής μεταβολής €56,7 εκατ. τον Αύγουστο και αύξησης €40,8 εκατ. πέρυσι. Το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε σε €14,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο, έναντι αρνητικής μεταβολής €9,1 εκατ. τον Αύγουστο και αύξησης €25,4 εκατ. πέρυσι.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 7,9%, έναντι 7,2% τον Αύγουστο 2025 και 2% που σημειώθηκε πέρυσι. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε σε €26,6 δισ., ενώ δημιουργείται ρευστοτική διαφορά με τις καταθέσεις ύψους €30,53 δισ.