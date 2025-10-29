Ο στρατηγικός στόχος για επέκταση της τουριστικής περιόδου, με απώτερο σκοπό το νησί μας να καταστεί ολόχρονος τουριστικός προορισμός, φαίνεται να παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά. Μπορεί οι προσπάθειες να κινούνται με αργούς ρυθμούς, ωστόσο φαίνεται ότι γίνονται βήματα προόδου.

Η τελευταία εξέλιξη, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην όλη προσπάθεια, είναι ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, δηλαδή οι ξενοδόχοι, έχουν πειστεί για το ωφέλιμο της υπόθεσης και αποφάσισαν να κάνουν οι ίδιοι βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορούμαστε, αριθμός ξενοδοχείων κυρίως στις περιοχές Αγίας Νάπας και Πρωταρά, έχουν αποφασίσει ότι για το 2026 θα παραμείνουν ανοικτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που έμεναν συνήθως, σε μια προσπάθεια να συμβάλουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και ταυτόχρονα να βοηθήσουν, ώστε η Κύπρος να είναι σε θέση να προσελκύσει αριθμό τουριστών και σε περιόδους, κατά τις οποίες η χώρα μας εθεωρείτο «κλειστή» για τουρίστες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τα εν λόγω ξενοδοχεία θα επεκτείνουν τη λειτουργία τους για περίπου 2 βδομάδες, τόσο στο τέλος της τουριστικής περιόδου, δηλαδή το Νοέμβριο, όσο και στην αρχή της, δηλαδή το Μάρτιο. Εν πρώτοις, μπορεί αυτό το διάστημα να φαίνεται μικρό, ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην όλη προσπάθεια που γίνεται, δεδομένου ότι για να επιτευχθεί τελικά ο συγκεκριμένος στόχος, θα πρέπει αρχικά να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και οι υπόλοιποι κλάδοι, οι οποίοι επηρεάζουν την τουριστική βιομηχανία, όπως είναι για παράδειγμα, τα κέντρα εστίασης, οι υπεραγορές, τα μεταφορικά μέσα και άλλα. Διότι, στην περίπτωση που λειτουργήσουν μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά την ίδια ώρα δεν υπάρχουν μέσα μεταφοράς, ούτε κέντρα εστίασης, είναι βέβαιο ότι το εγχείρημα δεν θα στεφθεί με επιτυχία. Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνουν και επαγγελματίες του τουρισμού, αυτό δεν γίνεται να λειτουργήσει μια χρονιά και μετά να τερματιστεί. Η προσέλκυση τουριστών σε διαφορετικές περιόδους σε σχέση με τις συνηθισμένες, δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα και χρειάζεται συστηματική προσπάθεια χρόνων, για να μπορέσουμε να πείσουμε τουρίστες, ταξιδιωτικούς πράκτορες και αεροπορικές εταιρείες να συμπεριλάβουν τη χώρα μας σε αυτά τα νέα δρομολόγια.

Όσον αφορά στη φετινή χρονιά, θα γίνει ανάλογη προσπάθεια ώστε να παραμείνουν ανοικτά, όσα περισσότερα ξενοδοχεία είναι δυνατό για ολόκληρο τον Νοέμβριο, με επίκεντρο και πάλι την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και κυρίως Αγία Νάπα και Πρωταρά. Ένας βασικός παράγοντας, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στην όλη προσπάθεια είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Ήδη βρισκόμαστε σχεδόν αρχές Νοεμβρίου και ο περισσότερος κόσμος εξακολουθεί να κυκλοφορεί με καλοκαιρινή ενδυμασία, ενώ αρκετοί συνεχίζουν να επισκέπτονται τις παραλίες για κολύμπι. Άλλωστε, στην πορεία των χρόνων, οι καλοκαιρινοί μήνες και κυρίως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, με τη ζέστη να χτυπά 45άρια, οι συνθήκες έχουν καταστεί ιδιαίτερα δύσκολες, όχι μόνο για τους ξένους τουρίστες αλλά και για τους ντόπιους. Επομένως, αυτό αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να επεκτείνουμε την τουριστική σεζόν σε μήνες φθινοπώρου και άνοιξης, όπου οι θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι πολύ πιο ήπιες σε σχέση με άλλους προορισμούς.

Πέραν των πιο πάνω, αξίζει να σημειωθεί ότι τις αμέσως επόμενες μέρες, το βλέμμα των επαγγελματιών του τουρισμού ανά το παγκόσμιο θα στραφεί στο Λονδίνο όπου θα λάβει χώρα μια από τις δυο μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις στον κόσμο. Η WTM London 2025, θα πραγματοποιηθεί στο Excel το διάστημα 4-6 Νοεμβρίου και θα συγκεντρώσει για ακόμη μια χρονιά την προσοχή χιλιάδων τουριστικών φορέων και επαγγελματιών. Κάθε χρόνο, η έκθεση προσελκύει περίπου 45.000 επαγγελματίες του τουρισμού. Το θέμα της φετινής έκθεσης είναι «Επαναπροσδιορίζοντας τα ταξίδια σε έναν κόσμο που αλλάζει». Το θέμα της World Travel Market 2025 αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες του κλάδου, ενώ βασικό θέμα του συνεδρίου θα αποτελέσει και η βιωσιμότητα στον τουρισμό. Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις στον κόσμο είναι η ITB Berlin και η World Travel Market (WTM) London, οι οποίες θεωρούνται κορυφαίες εκδηλώσεις για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Άλλες σημαντικές παγκόσμιες και περιφερειακές εκθέσεις περιλαμβάνουν την Arabian Travel Market (ATM), τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) και περιφερειακές εκθέσεις όπως η ITB Asia και η ITB China.