Με κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά αποτελέσματα μας εγκαταλείπει σε λίγες μέρες και ο Οκτώβριος αναφορικά με τα τουριστικά δεδομένα της Πάφου και πλέον η προσοχή των ανθρώπων της τουριστικής βιομηχανίας στρέφεται με αγωνία στο Νοέμβριο. Και αυτό, όπως επισημαίνουν στον «Φ» αρμόδιοι φορείς της Πάφου, αφού ο συγκεκριμένος μήνας παρουσιάζει μια κομβική σημασία στο θέμα της διατήρησης της ξενοδοχειακής, κυρίως, βιομηχανίας σε καθεστώς ολόχρονης λειτουργίας.

Οι τουριστικοί φορείς της επαρχίας επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια η σεζόν για την Πάφο έχει επί της ουσίας επιμηκυνθεί και τον Οκτώβριο σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Με δεδομένο ότι ακολουθεί ο Δεκέμβριος με την πρόσκαιρη άνοδο των δεικτών λόγω εορταστικής περιόδου, ο Νοέμβριος καθίσταται σημαντικός, παρατηρούν, προκειμένου να παρουσιαστεί η επιθυμητή συνεχής ροή τουριστικού ρεύματος.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τους ξένους tour operators και από τις μεμονωμένες κρατήσεις για το Νοέμβριο δείχνουν μια σχετική κίνηση με επίκεντρο την Βρετανία και την κεντρική Ευρώπη, είναι ωστόσο ενωρίς να επιβεβαιωθεί πόσο καλά θα κινηθεί και ο τελευταίος μήνας του φθινοπώρου.

Αν αποδειχθεί ότι και ο Νοέμβριος, τόνισαν οι εν λόγω παράγοντες, θα συμβάλει στο να κρατηθεί σε λειτουργία ικανός αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων, θα είμαστε ένα βήμα εγγύτερα στον μέγα διαχρονικό στόχο του ολόχρονου τουρισμού.