Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) διαφώνησε με όλες τις αλλαγές που έγιναν τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τη Βουλή, σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Ωστόσο, παρά τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη, αναγκαστικά εφαρμόζει τις αλλαγές, προκειμένου να συμμορφώνεται με τον νόμο της «κουτσουρεμένης» μεταρρύθμισης.

Σε όλες τις τροποποιήσεις των νομοθεσιών, η ΕΔΥ παραθέτει τις επιπτώσεις, ωστόσο δεν εισακούεται. Η Επιτροπή έχει κοινοποιήσει τη διαφωνία της σε σχέση με το νομοσχέδιο με το οποίο καταργούνται οι γραπτές εξετάσεις για υψηλόβαθμες θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής στη Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εξαιρούνται οι θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής της Νομικής Υπηρεσίας — και συγκεκριμένα των Δικηγόρων της Δημοκρατίας Α’, των Ανώτερων Δικηγόρων της Δημοκρατίας και των Εισαγγελέων της Δημοκρατίας — από την αξιολόγηση μέσω εξεταστικών κέντρων, ώστε η αξιολόγηση των υποψηφίων να γίνεται από Συμβουλευτικές Επιτροπές. Κάποιες από τις θέσεις αυτές είναι μισθολογικής κλίμακας Α16.

Πάντως, για τις γραπτές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα για θέσεις σε άλλα τμήματα, οι διαδικασίες συνεχίζονται κανονικά. Η Επιτροπή έχει προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες για τη διοργάνωση εξεταστικών κέντρων για συγκεκριμένες θέσεις στο Δημόσιο.

Εκείνο που προκαλεί ανησυχία είναι το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που εξαιρεθούν από τις γραπτές εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα οι συγκεκριμένες θέσεις στη Νομική Υπηρεσία, να ακολουθήσουν ανάλογα αιτήματα και από άλλα τμήματα.

Να σημειωθεί πως η ΕΔΥ είχε διαφωνήσει και με τις εξαιρέσεις στις διατμηματικές προαγωγές. Μέχρι στιγμής εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Βουλή, στην Ελεγκτική και στη Δικαστική Υπηρεσία, στην Εξωτερική Υπηρεσία, οι προϊστάμενοι νοσηλευτικοί λειτουργοί, οι εργαζόμενοι στον γενικό νοσηλευτικό κλάδο και στον κλάδο ψυχικής υγείας, καθώς και οι επισκέπτες υγείας.

Με το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να εξαιρεθούν από τις διατμηματικές προαγωγές και οι θέσεις των Ανώτερων Δημόσιων Κατήγορων και των Ανώτερων Λειτουργών της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, ώστε να θεωρούνται θέσεις προαγωγής.

Οι διατμηματικές προαγωγές αφορούν θέσεις στη μισθολογική κλίμακα Α13 του κυβερνητικού μισθολογίου, στις οποίες μπορούν να προαχθούν υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη Δημόσια Υπηρεσία σε θέση του αμέσως κατώτερου μισθολογικού επιπέδου των επιστημονικών ή επαγγελματικών δομών.

Παράλληλα, η ΕΔΥ διαφώνησε και με την πρόταση νόμου που εγκρίθηκε και προέβλεπε τη διαφοροποίηση του συστήματος αξιολόγησης, με την οποία η απόδοση των εργαζομένων έχει πλέον μικρότερη βαρύτητα στη συνολική βαθμολογία.

Η συγκεκριμένη αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα να είναι ισοπεδωτικές οι αξιολογήσεις και η πλειοψηφία των εργαζομένων να κριθεί ως «εξαίρετη».

Στην έκθεσή της, η ΕΔΥ είχε επισημάνει ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας για το 2024 παραπέμπει σε νοοτροπίες του προηγούμενου «κακού» καθεστώτος.

Συγκεκριμένα, πέρσι ο μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των αξιολογηθέντων από 8,74 το 2023 ανέβηκε στο 9,01 το 2024· του μη εναλλάξιμου προσωπικού από 8,75 στο 9,00 και του εναλλάξιμου προσωπικού από 8,72 στο 9,09.

Η ΕΔΥ σημειώνει πως πολλοί φορείς εξακολουθούν να εφαρμόζουν το σύστημα με πλήρη απόκλιση, παραβαίνοντας κατάφορα το πνεύμα του νέου συστήματος.