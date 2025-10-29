Αύξηση 4,2% κατέγραψαν οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα €2.476, σε σύγκριση με €2.375 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Οι διορθωμένες απολαβές ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις παρουσίασαν επίσης άνοδο 0,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, δείχνοντας σταθερή ανοδική τάση στους μισθούς.

Απολαβές ανά φύλο

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών εκτιμώνται στα €2.656, ενώ των γυναικών στα €2.251. Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι απολαβές αυξήθηκαν κατά 3,8% για τους άνδρες και 4,7% για τις γυναίκες, γεγονός που υποδεικνύει σύγκλιση στο μισθολογικό χάσμα.

Κατανομή απολαβών

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία:

Το 36,1% των υπαλλήλων λαμβάνει κάτω από €1.500 μηνιαίως.

των υπαλλήλων λαμβάνει μηνιαίως. Το 40% λαμβάνει μεταξύ €1.501 και €2.999 .

λαμβάνει . Το 12,8% έχει απολαβές €3.000–€4.499 .

έχει απολαβές . Το 6% κερδίζει €4.500–€5.999 , ενώ

κερδίζει , ενώ Το 5,1% λαμβάνει πάνω από €6.000 τον μήνα.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, παρά τη γενική αύξηση των απολαβών, ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων παραμένει κάτω από το όριο των €1.500, ενώ αυξάνεται η μεσαία κατηγορία μισθών μεταξύ €1.500 και €3.000.