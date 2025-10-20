Στην αγορά εργασίας υπάρχουν μισθοί πολλών ταχυτήτων, ανάλογα με το επάγγελμα, των προσόντων των εργαζομένων, ανάλογα με το φύλο, αλλά εντοπίζονται διαφορές στις απολαβές που υπάρχουν μεταξύ Κυπρίων και μη Κυπρίων για εργασία στην ίδια οικονομική δραστηριότητα. Ποια είναι όμως τα επαγγέλματα όπου οι μέσες μηνιαίες απολαβές είναι μεγαλύτερες για τους Κύπριους εργαζόμενους και μικρότερες για τους μη Κύπριους και σε ποια επαγγέλματα οι μέσες μηνιαίες απολαβές είναι μεγαλύτερες για τους μη Κύπριους και μικρότερες για τους Κύπριους.

Τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Στατιστική Υπηρεσία αναδεικνύουν τις διαφορές μισθών ανάλογα με τον το τομέα της οικονομικής δραστηριότητας. Οι μη Κύπριοι εργαζόμενοι εμφανίζονται με τις μεγαλύτερες μέσες μηνιαίες απολαβές €6.172 στην κατηγορία των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, με αρκετή μεγάλη διαφορά από τις μέσες μηνιαίες αποδοχές των Κυπρίων που είναι €4.129. Ακόμη μια κατηγορία που οι μη Κύπριοι εργαζόμενοι έχουν ψηλότερες μηνιαίες αποδοχές €5.083 είναι ο τομέας της ενημέρωσης και επικοινωνίας. Με διαφορά ακολουθούν οι Κύπριοι εργαζόμενοι με τις μέσες μηνιαίες αποδοχές να ανέρχονται στις €3.197, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία. Στην οικονομική δραστηριότητα τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία οι μέσες μηνιαίες αποδοχές των μη Κυπρίων είναι ψηλότερες και φθάνουν τις €2.731 ενώ των Κυπρίων είναι €1.891. Στην κατηγορία άλλοι δημόσιοι φορείς ο μέσος μηνιαίος μισθός των μη Κυπρίων είναι €3.707 και των Κυπρίων €2.340. Στον τομέα των ορυχείων και μεταλλείων ο μέσος μηνιαίος μισθός των μη Κυπρίων εργαζομένων είναι €4.173 ενώ των Κυπρίων €3.123. Στην κατηγορία μεταφορά και αποθήκευση ο μέσος μηνιαίος μισθός των μη Κυπρίων είναι 2.767 και των Κυπρίων €2.601. Ο μέσος μηνιαίος μισθός των μη Κυπρίων είναι €3.521 στην κατηγορία επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και των Κυπρίων €2.653. Ψηλότερες μέσες μηνιαίες αποδοχές έχουν οι μη Κύπριοι που εργάζονται στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση που φθάνει τις €3.444 και των Κυπρίων είναι €3.278. Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα της εκπαίδευσης, με τις μέσες μηνιαίες απολαβές των μη Κυπρίων να είναι €2.428 και των Κυπρίων €2.280.

Που ξεχωρίζουν

Να δούμε όμως και σε ποιες κατηγορίες οι αμοιβές που προσφέρονται στους Κύπριους είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τους εργαζόμενους μη Κύπριους. Στον τομέα της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, οι μέσες μηνιαίες αποδοχές των Κυπρίων εργαζομένων €1.677 ενώ των μη Κυπρίων είναι πολύ χαμηλότερες και φθάνουν τις €650. Ο τομέας της μεταποίησης προσφέρει ψηλότερες μέσες μηνιαίες απολαβές στους Κύπριους που φθάνουν τις €2.002 και των μη Κυπρίων είναι €1.628.

Οι Κύπριοι που εργάζονται στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, έχουν μέσο μηνιαίο μισθό €3.585, αρκετά πιο ψηλό από την μέση μηνιαία αμοιβή των μη Κυπρίων που είναι €2.259 σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι Κύπριοι που απασχολούνται στον τομέα παροχής νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης έχουν μέσο μηνιαίο μισθό €2.472, αρκετά μεγαλύτερο από το μέσο μηναίο μισθό των μη Κυπρίων που είναι €1.572, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία. Στις κατασκευές οι μέσες μηνιαίες απολαβές των Κυπρίων είναι €1.952 ενώ των μη Κυπρίων είναι χαμηλότερες στις €1.580. Οι Κύπριοι που απασχολούνται στο τομέα χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών έχουν μέσο μηνιαίο μισθό €1.831 ενώ στους μη Κύπριους είναι €1.659. Ο μέσος μηνιαίος μισθός των Κυπρίων στην κατηγορία δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καταγράφεται από την Στατιστική Υπηρεσία στα €1.785 και των μη Κυπρίων €1.434.

Οι αμοιβές είναι παρόμοιες στην κατηγορία της εκπαίδευσης και ο μέσος μηνιαίος μισθός για τους μη Κύπριους είναι €2.428 και των Κυπρίων €2.280.