Ο Πρόεδρος της Ομόνοιας Σταύρος Παπασταύρου, προχώρησε με νέα εξαγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Businesswire» που συνοδεύει και δηλώσεις του ίδιου του Σταύρου Παπασταύρου, η ServBanc Holdco, που είναι συμφερόντων του, προχώρησε σε νέα στρατηγική εξαγορά στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το δημοσιεύμα, η ServBanc Holdco και η Servbank υπέγραψαν οριστική συμφωνία για την εξαγορά της IF Bancorp, Inc. και της θυγατρικής της Iroquois Federal Savings and Loan Association, με συνολική αξία συναλλαγής περίπου 89,8 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της IF Bancorp θα λάβουν 27,20 δολάρια ανά μετοχή.



Η εξαγορά έρχεται λίγο διάστημα μετά τη στρατηγική είσοδο του Σταύρου Παπασταύρου στον αμερικανικό τραπεζικό κλάδο μέσω της Servbank, αφού το 2022 είχε προχωρήσει με την εξαγορά άλλης τράπεζας, της Allied First Bancorp και της θυγατρικής της, Allied First Bank.



Το ρεπορτάζ συνοδεύεται και από δηλώσεις του ισχυρού άντρα του τριφυλλιού, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με το «Businesswire», χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένωση δύο ιστορικών τραπεζικών οργανισμών» που θα αποφέρει οφέλη «στις κοινότητες, τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους», συμπληρώνοντας πως η Servbank «καλωσορίζει με ενθουσιασμό τους συναδέλφους της Iroquois στην οικογένεια της Servbank», τονίζοντας τη σημασία της τοπικής παρουσίας και της κοινωνικής ευθύνης.



Όπως σημειώνεται η Servbank είναι τραπεζικό ίδρυμα με ρίζες στο Ιλινόι και εθνική παρουσία. Με τη συναλλαγή αυτή, η Servbank επεκτείνει στρατηγικά τη δραστηριότητά της στην κεντρική περιοχή του Ιλινόι.

Ποια είναι η νέα τράπεζα του Παπασταύρου

Η IF Bancorp, Inc. είναι η εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει την Iroquois Federal Savings and Loan Association, ένα από τα παλαιότερα τραπεζικά ιδρύματα της πολιτείας του Ιλινόι. Η Iroquois Federal, που ιδρύθηκε το 1883 και έχει την έδρα της στην πόλη Watseka, δραστηριοποιείται στην παροχή τραπεζικών και δανειοδοτικών υπηρεσιών επί σχεδόν ενάμιση αιώνα.

Η τράπεζα διαθέτει επτά πλήρως εξοπλισμένα τραπεζικά υποκαταστήματα σε βασικές περιοχές του Ιλινόι, Watseka, Danville, Clifton, Hoopeston, Savoy, Bourbonnais και Champaign, καθώς και ένα γραφείο δανειοδοτήσεων στο Osage Beach της πολιτείας Μιζούρι.

Η Iroquois Federal εξειδικεύεται στις υπηρεσίες αποταμίευσης, στεγαστικών δανείων και χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινότητες του Ιλινόι. Με την εξαγορά της από τη ServBanc του Σταύρου Παπασταύρου, η ιστορική αυτή τράπεζα εντάσσεται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χρηματοοικονομικό όμιλο με πανεθνική εμβέλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.