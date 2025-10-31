Η κυπριακή οικονομία αναμένεται να καταγράψει ρυθμό μεγέθυνσης 3,5% το 2025, από 3,9% το 2024, με σταθεροποίηση στο ίδιο επίπεδο το 2026, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις που ενσωματώνουν τις ανοδικές αναθεωρήσεις των εθνικών λογαριασμών του Οκτωβρίου. Οι εκτιμήσεις είναι κατά 0,3 και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες από εκείνες του τεύχους Ιουλίου, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση τόσο του εγχώριου όσο και του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Θετικές εξελίξεις και βελτιωμένες προοπτικές

Στο εσωτερικό μέτωπο, η περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η ενισχυμένη οικονομική εμπιστοσύνη και η αύξηση των νέων δανείων που τροφοδοτείται από μειώσεις επιτοκίων, στηρίζουν τη θετική δυναμική της οικονομίας.

Σε διεθνές επίπεδο, η υποχώρηση της αβεβαιότητας στο εμπόριο και η μείωση της μεταβλητότητας στις αγορές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 συμβάλλουν σε βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Κίνδυνοι για χαμηλότερη ανάπτυξη

Παρά τη θετική εικόνα, οι προβλέψεις συνοδεύονται από σημαντικούς καθοδικούς κινδύνους. Οι κυριότεροι προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς οι οικονομίες των εμπορικών εταίρων ενδέχεται να εμφανίσουν βραδύτερη ανάπτυξη από την αναμενόμενη, ενώ οι δείκτες εμπιστοσύνης παραμένουν υποτονικοί.

Επιπλέον, οι ανοδικές πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να ενέχουν κινδύνους για επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Πληθωρισμός: Μείωση το 2025, άνοδος το 2026

Ο πληθωρισμός, με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 0,3% το 2025, από 1,8% το 2024, και θα ανακάμψει στο 2,0% το 2026. Η πρόβλεψη για το 2025 έχει αναθεωρηθεί καθοδικά κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τεύχος Ιουλίου, εξαιτίας του χαμηλότερου πληθωρισμού του τρίτου τριμήνου και της πτώσης στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Αντίθετα, η αναθεώρηση προς τα πάνω για το 2026 (+0,5 ποσοστιαίες μονάδες) συνδέεται με την ισχυρή οικονομική επίδοση της χώρας στα πρώτα τρία τρίμηνα του 2025, όπως αποτυπώνεται στα τριμηνιαία και μηνιαία στοιχεία.