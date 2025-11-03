Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού παρουσιάστηκε ο Προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για το 2026, συνολικού ύψους €172 εκατ., αυξημένος κατά 3,2% σε σχέση με το 2025. Η αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών κατά 13,8% επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Κυβέρνησης για επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως τεχνολογικού και καινοτομικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Περισσότερο από το 60% των δαπανών κατευθύνεται σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, με προτεραιότητα στην αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

🔹 Έργα-σταθμοί που υλοποιούνται το 2026

Το 2026 αποτελεί κομβική χρονιά για την ψηφιακή μεταρρύθμιση, καθώς προγραμματίζονται άνω των 100 νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσα από αναβαθμισμένα πληροφοριακά συστήματα:

Κοινωνικές Ασφαλίσεις , πολεοδομική και οικοδομική αδειοδότηση «Ιππόδαμος» , Φορολογία (Tax For All) και το νέο σύστημα Digipol της Αστυνομίας .

, , και το νέο . Εφαρμογή των νέων πληροφοριακών συστημάτων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών , με ενσωμάτωση ηλεκτρονικής ταυτότητας και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις .

και του , με και . Επέκταση της εφαρμογής “Ψηφιακός Πολίτης”, με νέες λειτουργίες όπως αγορά εισιτηρίων για αγώνες, ψηφιακά έγγραφα διαμονής αλλοδαπών και επαλήθευση ηλικίας για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, εντός του 2026 ολοκληρώνεται η επέκταση των δικτύων οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων σε ολόκληρη την Κύπρο, επιτυγχάνοντας καθολική πληθυσμιακή κάλυψη με γρήγορο και αξιόπιστο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο του έργου Smart Cyprus, τίθενται σε λειτουργία τέσσερις κάθετες λύσεις “έξυπνων πόλεων”, ενώ ξεκινά η εφαρμογή νέων λύσεων με ειδικό μοντέλο κοστολόγησης.

🔹 Ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας

Στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας, ο προϋπολογισμός προβλέπει:

€26 εκατ. θεσμική χρηματοδότηση προς ερευνητικά ιδρύματα ,

θεσμική χρηματοδότηση προς , €21 εκατ. προς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) για προγράμματα και υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας ,

προς το για , Ενεργοποίηση μηχανισμού αξιολόγησης δημόσια χρηματοδοτούμενων οργανισμών,

δημόσια χρηματοδοτούμενων οργανισμών, Δημιουργία Πύλης Καινοτομίας στα πρότυπα του «Elevate Greece» για τη δικτύωση και συνεργασία των φορέων του οικοσυστήματος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής. Η Εθνική Στρατηγική ΤΝ θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, ενώ μέσα στο 2026 αρχίζει η εφαρμογή έργων όπως:

το πρόγραμμα “AI in Government” για την ενσωμάτωση ΤΝ στη δημόσια διοίκηση ,

για την , η λειτουργία του AI Factory Antenna “Pharos CY” , που θα παρέχει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ και τεχνογνωσία ,

, που θα παρέχει , η δημιουργία Κέντρου Αριστείας για AI Operations.

🔹 Εθνική πολιτική δεδομένων και νέες προοπτικές

Το Υφυπουργείο διαμορφώνει εθνική πολιτική δεδομένων, για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της ψηφιακής οικονομίας, ενώ προωθεί την αξιοποίηση τεχνολογιών διαστήματος, μετά την ένταξη της Κύπρου ως Συνδεδεμένου Μέλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Η Κυβέρνηση θέτει ως στόχο η Κύπρος να γίνει πλήρως ψηφιακά ενοποιημένο κράτος έως το 2030, με το 2026 να αποτελεί έτος εφαρμογής κρίσιμων έργων και υποδομών που μετατρέπουν τις επενδύσεις σε απτά οφέλη για πολίτες, επιχειρήσεις και την οικονομία.