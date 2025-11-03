Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ξεκαθάρισε ότι η όποια συμφωνία για την ΑΤΑ δεν έχει καμία σχέση με τον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, κλείνοντας τα όποια σενάρια γράφονταν για το ενδεχόμενο μετά την κατάληξη της συμφωνίας να ανακοινωθούν αλλαγές προσώπων στην Κυβέρνηση.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ανέφερε ότι υπήρξε μία παραγωγική συνάντηση με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων για το θέμα της ΑΤΑ, ενώ σημείωσε ότι αναμένονται οι τελικές αποφάσεις τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έχει συνάντηση με τις συντεχνίες των εργαζομένων.