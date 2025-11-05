Δεν αποδέχονται το κυβερνητικό πλαίσιο για την ΑΤΑ οι σύνδεσμοι των εργοδοτών. Σε κοινή ανακοίνωση, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι το εν λόγω Προσχέδιο κρίθηκε από τα δύο Σώματα ως μη ικανοποιητικό σε σημαντικές πρόνοιες του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και να υπογραφτεί ως έχει.

Η ανακοίνωση

Οι Εκτελεστικές Επιτροπές της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) έχουν συνέλθει σήμερα 5/11/2025 σε κοινή συνεδρία με θέμα την εξέταση του Προσχεδίου «για μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ» όπως υποβλήθηκε χθες προς τους Κοινωνικούς Εταίρους από την Κυβέρνηση.

Μετά από εξαντλητικό διάλογο και σε βάθος ανταλλαγή απόψεων το εν λόγω Προσχέδιο κρίθηκε από τα δύο Σώματα ως μη ικανοποιητικό σε σημαντικές πρόνοιες του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και να υπογραφτεί ως έχει.

Οι δύο Οργανώσεις τονίζουν την πραγματική τους επιθυμία για επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για το θέμα της ΑΤΑ υπογραμμίζοντας ότι σε όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων αποδέχονται την ανάγκη για κάλυψη στο 100% των χαμηλών μισθών για όσους δικαιούνται την ΑΤΑ. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη για συμπερίληψη στη λειτουργία του συστήματος συγκεκριμένων προϋποθέσεων και ασφαλιστικών δικλείδων που θα το εκσυγχρονίζουν και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου.

Το προσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό που δεν άπτονται των μεταβατικών συμφωνιών του 2017 και του 2023 και όπως είναι διατυπωμένες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές παρά την δεδηλωμένη θέση αρχής της εργοδοτικής πλευράς που αναγνωρίζει μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου διατάγματος τον συνυπολογισμό της ΑΤΑ στον ανά διετία καθορισμένο κατώτατο μισθό.

Στοιχείο το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στην τελική απόφαση των δύο Οργανώσεων ήταν η εισαγωγή την τελευταία στιγμή από την Κυβέρνηση πρόνοιας στο προσχέδιο συμφωνίας, με την οποία καλείται η εργοδοτική πλευρά να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας «να εφαρμόσουν μέτρα για επέκταση της ΑΤΑ σε περισσότερους δικαιούχους».

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προσηλωμένοι στο διάλογο για εξεύρεση κοινά αποδεκτής συμφωνίας.