Έντονη απογοήτευση για την απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ να απορρίψουν το προσχέδιο συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα δεδομένα πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι «έχουν γίνει σημαντικές υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές» και πως η διαπραγμάτευση είχε φτάσει «σε σημείο που θα μπορούσε να υπάρξει κατάληξη».

«Θα αξιολογηθεί η κατάσταση»

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συνέχεια της διαδικασίας, ο Υπουργός σημείωσε ότι θα εξεταστεί η ισορροπία του θέματος και «θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις» για το πώς θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση.

Αναφορά στη φορολογική μεταρρύθμιση

Ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε και στη φορολογική μεταρρύθμιση, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι τα έξι νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής θα ψηφιστούν έγκαιρα, μέσα από συναινετική συνεργασία με την Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Όπως δήλωσε, η μεταρρύθμιση θα δώσει νέα πνοή στην οικονομία και την κοινωνία, ωφελώντας «φυσικά πρόσωπα, οικογένειες με παιδιά, φοιτητές και επιχειρήσεις», ενισχύοντας την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.