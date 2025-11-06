Ένα ναι και ένα όχι εισέπραξε η Κυβέρνηση όσον αφορά στο πλαίσιο που κατατέθηκε στο τραπέζι για μόνιμη διευθέτηση του θεσμού της ΑΤΑ. Μετά το ναι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ακολούθησε το όχι των εργοδοτών, τινάζοντας στον αέρα την πιθανότητα ύπαρξης συμφωνίας στο καυτό ζήτημα το οποίο απασχολεί τον δημόσιο διάλογο εδώ και αρκετούς μήνες.

Όπως πληροφορούμαστε, η Κυβέρνηση θα βάλει σήμερα κάτω τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί και θα εξετάσει τις επιλογές που έχει ενώπιον της. Όπως είχε λεχθεί πάντως τις προηγούμενες μέρες, ο διάλογος έχει εξαντληθεί και επαφίεται στους κοινωνικούς εταίρους να αποφασίσουν. Εκ των πραγμάτων, οι επιλογές που υπάρχουν πλέον, είναι είτε να επαναρχίσει ο διάλογος, είτε να προχωρήσει η Κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση του θέματος και να αποφασίσει η Βουλή. Σημειώνεται πάντως επί τούτου, ότι οι συντεχνίες στην απόφαση τους ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι «το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ γίνεται αποδεκτό ως έχει, χωρίς ούτε και μία αλλαγή κατά ένα γιώτα».

Συντεχνίες: Ούτε ένα γιώτα

Αναλυτικότερα, στην απόφαση που εξέδωσαν μετά το πέρας της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης οι συντεχνίες, σημείωσαν μεταξύ άλλων ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με πνεύμα σύνεσης, συναίνεσης και συνδιαλλαγής, έκανε αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση. Το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ γίνεται αποδεκτό ως έχει, χωρίς ούτε και μία αλλαγή κατά ένα γιώτα.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με στόχο να υπάρξει μόνιμη διευθέτηση για διασφάλιση του θεσμού, προέβη σε υποχωρήσεις που διευκόλυναν την εξεύρεση λύσης. Ευελπιστούμε ότι και η εργοδοτική πλευρά θα επιδείξει ανάλογο πνεύμα. Η συμβολή της Κυβέρνησης ήταν καθοριστική και την ευχαριστούμε για αυτό.

Οι λόγοι της απόρριψης

Από την πλευρά των εργοδοτών ήταν ήδη γνωστό πως εντός των οργανώσεων τους υπήρχαν δύο τάσεις. Αυτή που έλεγε ότι ακόμα και αν δεν μας ικανοποιούν κάποια σημεία, η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί. Ωστόσο, φαίνεται να επικράτησε η αντίθετη τάση, η οποία έλεγε ότι τα σημεία με τα οποία διαφωνούμε είναι τέτοια που δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή η κυβερνητική πρόταση. Ποια ήταν λοιπόν τα σημεία εκείνα τα οποία δεν μπορούσαν να αποδεχτούν οι εργοδότες και αποφάσισαν να απορρίψουν το πλαίσιο συμφωνίας;

Ενδεικτικά, στην κοινή ανακοίνωση του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, αναφέρεται μεταξύ άλλων η επιθυμία τους για επίτευξη μόνιμης συμφωνίας στο θέμα της ΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι σε όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων αποδέχονται την ανάγκη για κάλυψη στο 100% των χαμηλών μισθών για όσους δικαιούνται την ΑΤΑ.

Ωστόσο, προστίθεται, το προσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό που δεν άπτονται των μεταβατικών συμφωνιών του 2017 και του 2023 και όπως είναι διατυπωμένες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Στοιχείο το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στην τελική απόφαση των δύο Οργανώσεων, τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, ήταν η εισαγωγή την τελευταία στιγμή – όπως αναφέρεται – από την Κυβέρνηση, πρόνοιας στο προσχέδιο συμφωνίας, με την οποία καλείται η εργοδοτική πλευρά να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας «να εφαρμόσουν μέτρα για επέκταση της ΑΤΑ σε περισσότερους δικαιούχους». ΟΕΒ και ΚΕΒΕ παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προσηλωμένοι στο διάλογο για εξεύρεση κοινά αποδεκτής συμφωνίας, καταλήγει η κοινή ανακοίνωση.

Το πλαίσιο της συμφωνίας

Το πλαίσιο συμφωνίας για την ΑΤΑ το οποίο είχε κατατεθεί από την Κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη της προηγούμενης Παρασκευής προνοεί:

(1) Πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100% εντός 18 μηνών. Ειδικότερα, από 66,7% σήμερα, θα ανέλθει στο 80% την 1.1.2026, στο 90% την 1.7.2026 και 100% την 1.7.2027.

(2) Επιβολή πλαφόν ύψους 4% όσον αφορά στο ύψος του πληθωρισμού.

(3) Η ΑΤΑ θα καταβάλλεται στους εργαζόμενους μια φορά το χρόνο, δεδομένου ότι ο προηγούμενος χρόνος κινήθηκε με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

(4) Η ΑΤΑ διασυνδέεται με τον κατώτατο μισθό σε ετήσια βάση. Ο κατώτατος μισθός θα αναθεωρείται ανά διετία.

(5) Σε περίπτωση που διαγνωσθούν κίνδυνοι για την οικονομία, θα συνέρχεται σε διευρυμένη μορφή το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για να εξετάσει την κατάσταση.