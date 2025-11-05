Στον αέρα βρίσκεται πλέον η συμφωνία για την ΑΤΑ μετά το όχι των εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο λύσης που είχε καταθέσει στο τραπέζι η κυβέρνηση. ΟΕΒ και ΚΕΒΕ σε κοινή ανακοίνωση τους, εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους προχώρησαν στην απόρριψη του πλαισίου, τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προσηλωμένοι στο διάλογο για εξεύρεση κοινά αποδεκτής συμφωνίας. Από την άλλη, οι συντεχνίες, οι οποίες είχαν εγκρίνει νωρίτερα το κυβερνητικό σχέδιο, στα πλαίσια της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης, υπογράμμισαν μεταξύ άλλων ότι «το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ, γίνεται αποδεκτό ως έχει, χωρίς ούτε και μία αλλαγή κατά ένα γιώτα». Πλέον αναμένεται η επόμενη κίνηση της κυβέρνησης, η οποία, όπως πληροφορούμαστε θα εξετάσει σήμερα τα νέα δεδομένα.

Ναι συντεχνιών με προειδοποίηση

Στην απόφαση που εξέδωσαν μετά το πέρας της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης οι συντεχνίες, σημείωσαν μεταξύ άλλων ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με πνεύμα σύνεσης, συναίνεσης και συνδιαλλαγής, έκανε αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση. Το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ γίνεται αποδεκτό ως έχει, χωρίς ούτε και μία αλλαγή κατά ένα γιώτα. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με στόχο να υπάρξει μόνιμη διευθέτηση για διασφάλιση του θεσμού, προέβη σε υποχωρήσεις που διευκόλυναν την εξεύρεση λύσης. Ευελπιστούμε ότι και η εργοδοτική πλευρά θα επιδείξει ανάλογο πνεύμα. Η συμβολή της Κυβέρνησης ήταν καθοριστική και την ευχαριστούμε για αυτό, ανέφεραν.

Οι λόγοι απόρριψης από εργοδότες

Από την πλευρά των εργοδοτών, επικράτησε η θέση πως στο πλαίσιο που κατατέθηκε υπήρχαν πρόνοιες οι οποίες δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές. Ποια ήταν λοιπόν τα σημεία εκείνα τα οποία δεν μπορούσαν να αποδεχτούν οι εργοδότες και αποφάσισαν να απορρίψουν το πλαίσιο συμφωνίας; Ενδεικτικά, στην κοινή ανακοίνωση του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, αναφέρεται μεταξύ άλλων η επιθυμία τους για επίτευξη μόνιμης συμφωνίας στο θέμα της ΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι σε όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων αποδέχονται την ανάγκη για κάλυψη στο 100% των χαμηλών μισθών για όσους δικαιούνται την ΑΤΑ. Ωστόσο, προστίθεται: (α) Το προσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό που δεν άπτονται των μεταβατικών συμφωνιών του 2017 και του 2023 και όπως είναι διατυπωμένες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. (β) Στοιχείο το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στην τελική απόφαση των δύο Οργανώσεων, τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, ήταν η εισαγωγή την τελευταία στιγμή – όπως αναφέρεται – από την Κυβέρνηση, πρόνοιας στο προσχέδιο συμφωνίας, με την οποία καλείται η εργοδοτική πλευρά να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας «να εφαρμόσουν μέτρα για επέκταση της ΑΤΑ σε περισσότερους δικαιούχους».

Καταλήγοντας, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ σημειώνουν ότι παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προσηλωμένοι στο διάλογο για εξεύρεση κοινά αποδεκτής συμφωνίας.