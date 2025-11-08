Η κάθε εποχή φέρνει μαζί της και τους δικούς της κινδύνους. Η ασφάλεια επιχειρήσεων, σπιτιού, ζωής, υγείας και αυτοκινήτου είναι σε όλους γνωστές. Σήμερα, ωστόσο, δημιουργείται μια νέα ανάγκη. Μάλιστα, το φαινόμενο αυτό έχει λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις, που αντανακλάται πλέον και στις αποφάσεις των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών.

Οι κυβερνοεπιθέσεις σε εταιρείες, γεγονός που αυξάνεται μέρα με τη μέρα, έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τις επιχειρήσεις, οι οποίες από τη μια προσπαθούν να οχυρωθούν μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων τους και από την άλλη να προφυλαχθούν από τις ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες που φέρνουν μαζί τους αυτές οι επιθέσεις.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για μια επιχείρηση, πέραν από την παύση των εργασιών της λόγω κυβερνοεπίθεσης και το πλήγμα στη φήμη της, είναι η κλοπή δεδομένων και άλλων εταιρικών πληροφοριών. Αυτή, εξάλλου, φαίνεται να αποτελεί τόσο την πάγια πρακτική όσο και τον κύριο τρόπο εξασφάλισης χρημάτων για όσους πραγματοποιούν τέτοιες επιθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συντριπτικό ποσοστό αυτών των επιθέσεων και η πιο συχνή απειλή για τις επιχειρήσεις είναι το «ransomware». Όσοι επιτίθενται σε εταιρείες «κλειδώνουν» τα αρχεία τους, ζητώντας λύτρα και απειλώντας πως, σε αντίθετη περίπτωση, είτε θα δημοσιοποιήσουν ευαίσθητα δεδομένα, είτε θα τα διαγράψουν, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για μια επιχείρηση. Το πρόβλημα είναι τόσο εκτεταμένο, που ούτε οι κυβερνητικές ιστοσελίδες γλιτώνουν, αλλά ούτε και οι μεγάλες πολυεθνικές.

Μάλιστα, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το Τμήμα Κτηματολογίου δέχθηκε επίθεση και για αρκετές ημέρες τα πάντα είχαν «παγώσει», με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και σε ιστοσελίδα πανεπιστημίου. Το κοινό σημείο, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, ήταν η απαίτηση για καταβολή λύτρων ώστε να σταματήσει η επίθεση.

Νέο ασφαλιστικό προϊόν

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, με βάση τα πιο πάνω, είδαν μια νέα ευκαιρία για προσέλκυση πελατών και δημιουργία νέων συμβολαίων. Το τελευταίο διάστημα, γνωστή ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο «τρέχει» σχετική διαφημιστική καμπάνια, ενώ είναι θέμα χρόνου να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες του κλάδου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η «ασφάλιση κυβερνοχώρου» που προσφέρει καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, από απώλεια εσόδων λόγω διακοπής εργασιών, μέχρι τα έξοδα για τον μετριασμό πλήγματος στη δημόσια εικόνα και την καταβολή λύτρων.

Συγκεκριμένα η κάλυψη, όπως διαφημίζει η συγκεκριμένη εταιρεία, μέσω του συμβολαίου αφορά:

– Απώλεια Εσόδων (εξαιτίας διακοπής εργασιών)

– Λύτρα (καταβολή ποσών για απελευθέρωση συστημάτων/δεδομένων)

– Εκβιασμός (καταβολή ποσών για λήξη απειλής μετά από επίθεση)

– Ανάκτηση Δεδομένων (έξοδα επαναφοράς συστημάτων/δεδομένων)

– Αποζημιώσεις Τρίτων (που υπέστησαν ζημιά στη δημόσια εικόνα τους εξαιτίας διαρροής δεδομένων)

– Πρόσθετα Έξοδα (για ακριβή υπολογισμό κόστους επίθεσης)

– Διαγνωστική Διερεύνηση Επίθεσης (από την Ασφαλιστική Εταιρεία ακόμα κι αν δεν είσαι σίγουρος ότι έπεσες θύμα)

– Νομικά Έξοδα (συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης προστίμων και αντιμετώπισης αγωγών)

– Έξοδα Παρέμβασης Ειδικού (ασφάλειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για “θεραπεία” προβλημάτων από την επίθεση)

– Έξοδα Επικοινωνίας (με επηρεαζόμενους για ενημέρωση & απάντηση ερωτημάτων)

– Έξοδα Ελέγχου – Monitoring (για τυχόν παράνομη χρήση στοιχείων)

– Έξοδα Μετριασμού Πλήγματος Δημόσιας Εικόνας.