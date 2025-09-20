Σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται από το βράδυ της Παρασκευής σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε την εταιρεία Collins Aerospace, πάροχο κρίσιμων συστημάτων για check-in και επιβίβαση αεροπορικών εταιρειών διεθνώς.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι «αντιμετωπίζει τεχνικό ζήτημα το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις επιβατών», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος της επίθεσης ή τους δράστες.

Χάος σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο πάροχος εργάζεται για την αποκατάσταση του προβλήματος, καλώντας τους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν αναχωρήσουν και να μην προσέρχονται νωρίτερα από τρεις ώρες για διεθνείς και δύο ώρες για εσωτερικές πτήσεις. «Έχουμε διαθέσει επιπλέον προσωπικό για να περιορίσουμε την ταλαιπωρία», ανέφερε εκπρόσωπος, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση.

Στις Βρυξέλλες, οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης πραγματοποιούνται προσωρινά μόνο χειροκίνητα. Το αεροδρόμιο διαβεβαίωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για ταχεία αποκατάσταση.

Στο Βερολίνο, το αεροδρόμιο Berlin Brandenburg (BER) προειδοποίησε για μεγαλύτερους χρόνους αναμονής στα σημεία check-in, εξαιτίας του προβλήματος στον ευρωπαϊκό πάροχο συστημάτων.

Αλυσιδωτές καθυστερήσεις

Η επίθεση προκάλεσε ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων, με χιλιάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται. Το Χίθροου υπενθύμισε ότι πρόκειται για την τρίτη σοβαρή διακοπή λειτουργίας σε διάστημα λίγων εβδομάδων, μετά από δύο αντίστοιχα περιστατικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Εξετάζεται η έκταση

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ανακοίνωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί από το περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν την πλήρη έκταση της κυβερνοεπίθεσης και τα κίνητρα πίσω από αυτήν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί ευρήματα για τους δράστες.

Hermes: Δεν επηρεάζονται τα κυπριακά αεροδρόμια

Όσον αφορά, τα κυπριακά αεροδρόμια δεν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα.

Πληροφορίες από την Hermes Airports, διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων της Κύπρου αναφέρουν ότι η επίθεση που έγινε στον συγκεκριμένο πάροχο αφορά συστήματα check-in και επιβίβασης.

Η Hermes διευκρινίζει πως τα κυπριακά αεροδρόμια χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα, το οποίο δεν επηρεάζεται από την κυβερνοεπίθεση.

Η Hermes Airports παρακολουθεί την κατάσταση και παραμένει σε εγρήγορση.

