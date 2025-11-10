Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης του οικιστικού έργου «ΙΑΝΘΗ», στην ενορία Αγίου Νικολάου του Δήμου Λάρνακας.

Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική του Οργανισμού για τη δημιουργία σύγχρονων, ποιοτικών και προσιτών κατοικιών για νέες οικογένειες και πολίτες που αναζητούν στέγη σε κεντρικές περιοχές της πόλης.

Σύγχρονα διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών

Το έργο «ΙΑΝΘΗ» περιλαμβάνει σύγχρονα διαμερίσματα σχεδιασμένα με έμφαση στην ποιότητα, την εργονομία και την ενεργειακή απόδοση, προσφέροντας άνετο και λειτουργικό περιβάλλον διαβίωσης.

Τα πρώτα διαμερίσματα παραδόθηκαν στους δικαιούχους αγοραστές από την Πρόεδρο του ΚΟΑΓ, Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου, και τον Αντιπρόεδρο Θησέα Ιωάννου, σηματοδοτώντας την ένταξη του έργου ΙΑΝΘΗ στις ολοκληρωμένες στεγαστικές λύσεις που υλοποιεί σήμερα ο Οργανισμός.

Διαθέσιμες μονάδες προς πώληση

Στο έργο παραμένουν διαθέσιμα διαμερίσματα δύο (2) και τριών (3) υπνοδωματίων, με τιμές πώλησης ως εξής:

Διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων : από €153.050 πλέον ΦΠΑ

: από πλέον ΦΠΑ Διαμερίσματα 3 υπνοδωματίων: από €212.900 πλέον ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για κάθε διαμέρισμα

για κάθε διαμέρισμα Μονάδες κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση) σε όλους τους χώρους

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα διαμερίσματα, τα κριτήρια αγοράς και τη διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω της ιστοσελίδας του ΚΟΑΓ: www.cldc.org.cy ή τηλεφωνώντας στο 22364695.

Το έργο «ΙΑΝΘΗ» ενισχύει την αποστολή του ΚΟΑΓ να προσφέρει προσιτές στεγαστικές επιλογές και να συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.