Η διαμόρφωση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής βρίσκεται πλέον στα χέρια της Βουλής, η οποία θα το θέσει προς έγκριση στην Ολομέλεια. Όπως φαίνεται, ο χρόνος των δύο εβδομάδων που έδωσαν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου στην Κυβέρνηση και στις επηρεαζόμενες αρχές για να διαβουλευθούν, δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Μέχρι χθες το απόγευμα, τα μέλη της Επιτροπής δεν είχαν λάβει ενημέρωση από την εκτελεστική εξουσία, ενώ όπως φαίνεται δεν έχει εξευρεθεί κοινή φόρμουλα για το νομοσχέδιο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Από τα σημειώματα που έχουν σταλεί στη Βουλή από τους επηρεαζόμενους φορείς, διαφαίνεται πως συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη διαφοροποίηση των ωραρίων λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης.

Το νομοσχέδιο, το οποίο σήμερα θα τεθεί εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου, προνοεί τον καθορισμό στοχευμένων ωραρίων λειτουργίας, ανά κατηγορία και τύπο υποστατικού.

Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνονται:

◗ Εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, καφετέριες και σνακ μπαρ θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά από τις 6:00 το πρωί μέχρι τη 1:30 τα ξημερώματα.

◗ Μπυραρίες και μπαρ θα παραμένουν ανοικτά από τις 8:00 το πρωί έως τις 2:30 τα ξημερώματα.

◗ Αίθουσες και χώροι δεξιώσεων κλειστού τύπου θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

◗ Ανοιχτού τύπου (υπαίθριοι) χώροι δεξιώσεων θα παραμένουν ανοικτοί από τις 8:00 μέχρι τη 1:30 το πρωί.

◗ Μουσικοχορευτικά κέντρα κλειστού τύπου θα λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από τις 20:00 μέχρι τις 5:00 το πρωί, ενώ τα υπαίθρια υποστατικά θα είναι ανοιχτά από τις 20:00 έως τη 1:30 το πρωί.

◗ Δισκοθήκες και καμπαρέ θα μπορούν να λειτουργούν από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 20:00 έως τις 5:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Διάσταση απόψεων

Από τα σημειώματα που προωθήθηκαν στη Βουλή προκύπτει ότι υπάρχει διάσταση απόψεων. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ) απορρίπτει τη διαφοροποίηση των ωραρίων και την ένταξη των αιθουσών δεξιώσεων στο καθεστώς διευρυμένης λειτουργίας.

Υποστηρίζει πως, σε περίπτωση υιοθέτησης του νομοσχεδίου, θα υπάρξουν αλυσιδωτές επιπτώσεις, καθώς θα μειωθεί ο κύκλος εργασιών των ταβερνών, εστιατορίων, μπαρ και μπυραριών.

Επισημαίνει επίσης ότι μικρές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν και να χαθούν θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον ΠΑΣΙΚΑ, το νομοσχέδιο λειτουργεί προς όφελος των clubs, των μουσικοχορευτικών κέντρων, των καμπαρέ και των αιθουσών δεξιώσεων. Επιπρόσθετα, κάνει λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό και για υποβάθμιση της κυπριακής παράδοσης και πολιτιστικής ταυτότητας.

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Πάφου (ΣΙΚΑΠ) εκφράζει επίσης την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο, το οποίο —όπως υποστηρίζει— ευνοεί μια μικρή κατηγορία μεγάλων επιχειρήσεων και απειλεί την επιβίωση εκατοντάδων μικρών εστιατορίων, ταβερνών και γενικότερα κέντρων αναψυχής σε γειτονιές, ακριτικές περιοχές (όπως η Πόλη Χρυσοχούς) και μη τουριστικά κέντρα.

Ο ΣΙΚΑΠ καλεί τα κόμματα να καταθέσουν τροπολογίες για τη μείωση του ωραρίου λειτουργίας και των προστίμων στα κέντρα αναψυχής. Ζητεί, επίσης, να περιοριστούν οι υπερεξουσίες του Υφυπουργείου Τουρισμού και να εξαιρεθούν οι ακριτικές και μη τουριστικές περιοχές.

Κατά την προηγούμενη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, Κώστας Κωνσταντίνου, ανέφερε πως έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο διαβούλευσης, καθώς το νομοσχέδιο συζητείται από το 2018.

Ήδη, τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου έχουν προειδοποιήσει ότι, λόγω των αντιδράσεων, η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Διαφορετική η θέση του ΣΙΚΑΑ

Αντίθετη άποψη εκφράζει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Αμμοχώστου (ΣΙΚΑΑ), ο οποίος θεωρεί ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Διαχωρίζει, μάλιστα, τη θέση του από την «ισοπεδωτική κριτική» και τη «καταστροφολογική ρητορική» που απορρίπτουν συνολικά και εκ προοιμίου το εν λόγω νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το ως απειλή για την επιβίωση του κλάδου.

Σύμφωνα με τον ΣΙΚΑΑ, κάποιες πρόνοιες του νομοσχεδίου χρειάζονται επανεξέταση και βελτίωση, όπως η επαναξιολόγηση του ωραρίου λειτουργίας των κέντρων αναψυχής που ορίζονται ως χώροι εστίασης.

«Θα θέλαμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η προσπάθεια να παρουσιαστεί το νομοσχέδιο ως δήθεν καθολικά απορριπτέο από το σύνολο του κλάδου των κέντρων αναψυχής δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένας σημαντικός αριθμός εκπροσώπων του κλάδου —μεταξύ αυτών και ο Σύνδεσμός μας— αξιολογούν θετικά τις βασικές πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου και τις αλλαγές που αυτό εισάγει, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για τον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου», καταλήγει.